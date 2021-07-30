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呼籲停辦燈會藍營議員意見不一 郭昭巖：萬華要振興

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北燈節主視覺。圖／取自台北燈節網站。
台北燈節主視覺。圖／取自台北燈節網站。

今年疫情增溫，防疫面臨考驗，今年台北燈節並未取消，並延至12月17日至26日舉辦。但台北市議員王鴻薇、陳炳甫、徐弘庭質疑明年2月15日也是元宵節，北市兩個月連辦兩個燈會，加上重疊耶誕活動和跨年晚會，2個月要燒掉1.3億餘元， 根本浪費公帑，應省下來紓困比較實在。但同陣營的國民黨議員郭昭巖今天指出，不只要紓困，萬華區要振興，她樂見燈節延至聖誕續辦。

台北市政府規畫12月舉辦今年燈會活動，引發藍綠議員討論，是否要在兩個月內，連續舉辦今年燈節、聖誕、跨年與明年燈節？相關預算達1.3億元。因燈會主場地萬華，在地議員郭昭巖認為，萬華等著舉辦燈節，已經很久了，尤其歷經疫情三級警戒，成為疫情重災區，年底疫情若趨緩，這些活動正是帶來人潮、金流的關鍵，讓萬華的商業產業能復甦。

郭昭巖表示，相關預算早就規畫好，若是輕言取消，這對於原本受疫情衝擊的相關活動承包廠商，無異又是一波打擊，更別說萬華在地店家，原本期待今年燈節延至中秋，時程因疫情再往後延至聖誕。郭認為，紓困很重要，但與其給魚吃，不如發釣竿，透過燈節等大型活動搭配耶誕節慶，吸引更多遊客，用行動和消費來振興萬華，這才能真正讓萬華擺脫困境。

郭昭巖說，萬華準備好要重新爬起來，更需要政府的協助，更重要的是，要預先做好相關的防疫規範，視疫情做彈性的調整。她強調，燈會主場地萬華，需要這一波振興的活水跟機會，讓受疫情重創的萬華重生，促進地區的發展。

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