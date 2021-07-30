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淡江大橋2024年完工 議員籲沙崙路先拓寬
淡江大橋預計2024年完工，新北市議員鄭戴麗香今在市議會總質詢指出，淡江大橋完工後，需要先把沙崙路拓寬，105市道環型高架工程也要跟上進度，否則會出現交通噩夢。新北市長侯友宜說，交通局、工務局都在規劃、執行。
鄭戴麗香說，淡江大橋應該可以如期通車，聯外道路必須超前部署，目前沙崙路只有雙向車道，且兩側都停滿車，平日就有很多車況，建議沙崙路拓寬成汽機車四線道，也增設機車專用道，保障汽機車用路安全。
鄭戴麗香指出，因應沙崙路拓寬，也須設立立體停車場避免拓寬車位不足，沙崙路的拖吊場可以改建為立體停車場，或增設樓層停車，這樣才能有效改善來往淡江大橋的大車流。
侯友宜指出，交通局、工務局有公路總局討論，未來淡江大橋下來要怎麼採取拓寬，立體停車場怎麼蓋，有跟交通部規劃、處理經費。
另外林口、八里往返的主幹道為105市道，但路寬不足及路線蜿蜒，新北市府規劃105市道環型高架、拓寬道路，改善交通。鄭戴麗香表示，105市道有大型車彎曲山路，若未配合淡江大橋一起完工，未來八里交通是噩夢。
新北工務局長詹榮鋒說，目前正在基本設計、都市計畫變更，通過後還需送內政部才能道路徵收，預計2年後才有辦法進入招標階段，工程期約3年，目前預估所需經費為45億元，會向中央申請補助。
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