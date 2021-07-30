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新北105間圖書館8/1起開放 降容留縮短時間防疫

中央社 / 新北30日電

新北市立圖書館所轄105所圖書館及圖書閱覽室，將自8月1日恢復入館，採降載容留、縮短時間防疫，但自修室、演講廳、視聽室、電腦檢索區、討論室及兒童使用空間等仍暫不開放。

新北市立圖書館長王錦華今天表示，全國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒從7月27日到8月9日從3級降為2級，因此從8月1日起，適度開放全市105所圖書館及圖書閱覽室的開放式活動空間。

王錦華指出，屆時將降載容留人數，依館舍規模大小，入館人數上限分別為10至80人，並調整開放時間為上午8時30分至下午5時，線上預約取書服務則持續至晚上9時。

王錦華表示，入館仍要保持社交距離，並嚴格執行實聯制、全程戴口罩、座位間隔等措施，希望讀者進館借閱書籍不久留，完成借書程序即離開圖書館。

圖書館 社交距離

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