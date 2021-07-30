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新北泰山文中一用地 新北闢臨時停車場8月開放停車

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北交通局指出，利用地政局完成整地的文中一用地局部土地闢建臨時平面停車場，預計8月1日起開放收費停車。圖／新北交通局提供
新北交通局指出，利用地政局完成整地的文中一用地局部土地闢建臨時平面停車場，預計8月1日起開放收費停車。圖／新北交通局提供

新北市府推動塭仔圳市地重劃，不少私人停車場陸續撤場，衍生泰山區新的停車問題，新北交通局指出，已利用地政局完成整地的文中一用地局部土地闢建臨時平面停車場，預計8月1日起開放收費停車。

塭仔圳市地重劃區預計9月底前陸續拆遷23處私人停車場，將減少2000多個停車位，交通局今年5月已將泰山文小一、公九旁用地局部土地，闢建臨時停車場。

停車管理科代理科長陳明湖說，文中一用地停車場共計有57個汽車停車位，收費時段為平日周一至周五上午8時至晚上8時止，每4小時收費一次，每次40元，有停車需求的民眾可多加使用。

陳明湖指出，文中一用地周邊有明志國小、明志書院及中央市場，鄰近傳統公寓住宅且為地方生活中心，因應塭仔圳市地重劃區的開發，重劃區內私人停車場陸續遷移，因此闢建臨時平面停車場，紓解當地停車需求。

交通局表示，後續地政局仍將持續盤點公設土地，等用地交付並完成整地，即再由交通局闢建停車場、增加停車空間。

新北交通局指出，利用地政局完成整地的文中一用地局部土地闢建臨時平面停車場，預計8月1日起開放收費停車。圖／新北交通局提供
新北交通局指出，利用地政局完成整地的文中一用地局部土地闢建臨時平面停車場，預計8月1日起開放收費停車。圖／新北交通局提供
新北交通局指出，利用地政局完成整地的文中一用地局部土地闢建臨時平面停車場，預計8月1日起開放收費停車。圖／新北交通局提供
新北交通局指出，利用地政局完成整地的文中一用地局部土地闢建臨時平面停車場，預計8月1日起開放收費停車。圖／新北交通局提供

停車場 重劃區

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