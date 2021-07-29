餐飲紓困、防疫獎勵金、隔板 新北議員籲動用二預金

新冠肺炎疫情逐漸受到掌控，但疫情造成市場攤商跟餐廳影響，新北市議員張志豪、戴瑋姍都呼籲新北市府動用第二預備金紓困，新北市長侯友宜指出，資源分配要考量到各行各業。另外市議員廖宜琨也建議，第二預備金可用在防疫獎勵金、學校隔板。

張志豪說，三級警戒新北市產業損失高達503億，影響最大的就是市場攤商和餐飲業，新北雖有公有市場攤商使用費打5折、市場使用費展延繳款期限3個月、餐飲業3000元，但都是杯水車薪，應動用高達4億元的第二備金。

張志豪表示，新北市公有市場及攤集場、民有集合攤販共2萬888攤，合法登記在案餐飲業1萬6751家，若每家發1萬元紓困金，總經費為3億7639萬，第二備金足以因應。

侯友宜則說，不是只有餐飲業受衝擊，各行各業都受衝擊，資源分配要考量到各行各業，謝謝議員的建議。

市議員廖宜琨也建議，第一線防疫人員很辛苦，可考慮動用第二預備金作為防疫獎勵金；校園的防疫隔板也可使用第二預備金。侯友宜則說，防疫獎勵金可用其他方式。新北教育長張明文表示，開學前會盡力處理。