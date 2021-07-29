快訊

評／我們曾以「台灣」參加奧運？中華台北正名的可能性

數學甲難題解析／近三年最簡單！補教估頂標增10分 2題非選解答看這

中泰花園更案 北市建管處：釐清產權疑義再拆

中央社 / 台北29日電

歷時已久的中泰花園廣場都更案年初通過核發拆除執照卻又被要求停工，業者批北市府因都更禿鷹而朝令夕改。台北市建管處今天說，此案待產權疑義釐清後，才能繼續施工拆除。

麗晶企業股份有限公司今天在3報頭版刊登半版廣告，內容直批台北市政府為都更禿鷹朝令夕改，柯文哲市長大人在嗎？認為中泰花園經多年產權爭議已成廢棄危樓，北市府終於今年1月4日核發拆除執照，不料都更禿鷹竟利用人頭於3月3日提出異議，北市府於3月17日發函停止拆除工程。

內容還提到，期間經過長達4個月釐清後，北市府再於7月9日核准開工拆除，但都更禿鷹又利用人頭於7月19日以同一事由提出異議，北市府便火速於隔天命令停工，執行公務如此草率，一再朝令夕改，荒腔走板，籲請檢調單位立案調查，不要成為「好心肝事件」翻版。

對此，建管處今天發布新聞稿表示，位於台北市慶城街、長春路口的「中泰花園廣場」建物於民國68年興建完成後，因私權問題未取得使用執照，建物皆未完成產權登記，導致建商、地主、承買戶間對於建物的所有權爭訟已久。

由於此案都市更新審議程序仍在進行中，建管處說，麗晶企業於109年間申請拆除執照，便依其檢送資料核發拆除執照，並循例註記有產權疑義應立即停止拆除。

建管處表示，後續經數次陳情仍有產權疑義，為保障關係人的權益，才於110年7月20日要求麗晶企業暫時停止拆除，待產權疑義釐清後才能繼續施工拆除。

建管處指出，按建築法第26條規定，主管建築機關依法核發的執照，僅為對申請建造、使用或拆除的許可。建築物起造人、或設計人、或監造人、或承造人，若有侵害他人財產，或肇致危險或傷害他人時，應視其情形，分別依法負其責任。

針對中泰花園廣場都更案，建管處說，是本於權責要求申請人須釐清產權疑義才可拆除，但兩造雙方爭議本與北市府無涉，若將兩造爭議意圖歸責於北市府，顯然混淆視聽，並無助於釐清爭議，仍應循司法途徑解決。

北市 都更 禿鷹

延伸閱讀

中央要地方照順序施打疫苗 北市：打在市民身上才是合作

光復南路國產署改建案招商 牽動3筆北市精華地

議員主張緩打議員專案疫苗 北市：有什麼理由不打

補習班老師哪時打疫苗？ 北市：先從萬華區業者安排

相關新聞

捷運新北樹林線第2次招標 侯友宜：若順利年底動工

新北樹林線日前出現流標，新北市議員陳世榮指出，主辦機關是台北市政府，但樹林線都在土城、樹林，是否能拿回主控權，並如期在下...

汐止國有地閒置荒廢 地方盼活化規劃停車場

汐止區大同路三段有一塊國有地，現在卻閒置荒廢雜草叢生，環境髒亂也讓附近居民很困擾，所以，今(29)日新北市議員廖先翔就邀請相關單位人員現場會勘，希望規劃停車場或是休閒美化，將國有地活化利用。

到府表揚 貢寮區91歲余顯謀獲頒模範父親

貢寮區公所今年模範父親表揚採到府祝賀，今(29)日區長鍾耀磊也帶著市府致贈的金戒指，來到龍門里的市級模範父親余顯謀家中道賀，今年已高齡91歲的余顯謀，如今做阿祖，年輕時靠著捕魚、打零工撐起全家的經濟重擔，而妻子臥病在床也是每天細心照料，很開心能得到新北市府的祝賀。

相機街三角屋自償2000萬修復 未來盼整合西區門戶意象

北市府文資會議審查博愛路2號街屋（又稱「相機街三角屋」）修復及再利用計畫。經過出席委員過半數同意，先行通過修復再利用計畫...

防疫隔板哪裡來 新北議員：不要造成學校、家長會壓力

疫情逐漸趨緩，9月可望順利開學，新北市議員李倩萍說，孩子都沒辦法打疫苗，在學校戴口罩為必要行為，但破口可能是在吃飯時候，...

奧運再加全運會 9月新北國際採洽會運動科技最熱門

全球都在瘋奧運，閉幕後未來新北市還將於10月舉辦全國運動會，趁著兩項台灣體壇大事之間，預計9月7、8日登場的新北國際採購...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。