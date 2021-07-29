到府表揚 貢寮區91歲余顯謀獲頒模範父親

貢寮區公所今年模範父親表揚採到府祝賀，今(29)日區長鍾耀磊也帶著市府致贈的金戒指，來到龍門里的市級模範父親余顯謀家中道賀，今年已高齡91歲的余顯謀，如今做阿祖，年輕時靠著捕魚、打零工撐起全家的經濟重擔，而妻子臥病在床也是每天細心照料，很開心能得到新北市府的祝賀。

貢寮區長鍾耀磊表示，今年貢寮區11個里，每個里都有推選一位模範父親，而今年代表貢寮區獲選為市級模範父親的，是龍門里91歲的余顯謀先生，從小接受日本教育的他，16歲便幫忙補魚分擔家計，為了增加收入，有工作就接，才能一手拉拔三子三女長大。

對於子女的教育，余顯謀相當強調「要有一技之長」，而如今子女友的擔任建設公司經理，有的在美國、新加坡工作，家庭和諧、子孫滿堂，雖然余顯謀的妻子因意外受傷至今仍躺在病床，年過九旬的他每日仍細心照顧並和妻子說說話，夫妻情感至深，這次前來到府表揚，余顯謀氣色好且健談，一向樂於為社區鄰里幫忙的他，堪稱模範父親的典範。