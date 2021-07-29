汐止國有地閒置荒廢 地方盼活化規劃停車場

汐止區大同路三段有一塊國有地，現在卻閒置荒廢雜草叢生，環境髒亂也讓附近居民很困擾，所以，今(29)日新北市議員廖先翔就邀請相關單位人員現場會勘，希望規劃停車場或是休閒美化，將國有地活化利用。

長安里長楊清風說，在大同路三段139巷口的一塊地是國有財產局跟公路總局共有的，幾十年來就承租給慈航中學，後來的崇義高中，形成一個環境髒亂雜草叢生的地方，對里內的環境造成很大的影響，里民一直在爭取能不能規劃停車場，但剛討論因為礙於法令的問題，可能經濟效益不夠，廖議員則是有建議做公園等，讓里民充分使用。

市議員廖先翔表示，在靠近長安派出所旁邊有一塊閒置的土地，查詢後發現都是國有的土地，所以，今天和各單位討論如何活化，第一個是想是不是做一個停車場，因為週邊停車需求是比較強烈的，也比較沒有公有的停車場，所以，請市府交通局先評估看看將這塊空地做停車場需要多少經費、可以提供多少的停車格。

廖先翔指出，在評估做停車場之前，也會針對路邊停車狀況可能會引入收費制度，因為，目前可能都是一些廢棄車輛或是長期沒在用的車子停在路邊，附近民眾下班回來可能沒有位子停，所以，會請交通局評估是不是用比較低價收費的方式，活絡週邊停車狀況，那如果停車需求在收費後沒有那麼強烈，可能也可以將這塊地考慮新北綠家園活化，用綠化或是休閒的方式提供里民使用，今天都還沒有下任何的結論，先請相關單位來看確認有這塊土地，市政府可以妥善的利用，提供附近民眾更好的生活品質。