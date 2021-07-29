疫情嚴重影響生計 淡水老街店家退租六成

國內疫情三級警戒降為二級，對於新北市淡水老街商圈而言，過去疫情前一直是許多觀光客人潮聚集的熱門景點，在解封之後，有些遊客等不及來到淡水來遊玩，但卻發現怎麼會有許多店家都拉下鐵門沒營業，對此老街商圈表示，其實過去2個多月很多店家都撐不下去，紛紛退租，這一波退租關店潮佔了整個老街店家的六成以上。

新北市淡水商圈觀光協會理事長盧育佑表示，其實在疫情三級警戒期間，當時警戒時程一延再延，讓店家對於未來狀況充滿不確定性，風險也是愈來愈高，而店租人事成本卻要持續消耗，為了止住虧損，而設下停損點，有些業者連店租違約金都願意付，就是要直接退出老街市場，就連商圈理事長本身在公明街的店面也都收掉轉移地點。

走一趟淡水老街，從中正路一直到公明街，沿路的店面大多都是拉下鐵門，上頭貼著招租的字樣，走沒幾步就是店面出租，要不就是暫停營業。

協會理事長盧育佑說，現在就只能期許疫苗普及率上升，讓人潮回歸，另外也會要求店家做好防疫工作，希望可以讓大家做好準備，慢慢的恢復到以往淡水老街的榮景。