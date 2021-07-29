極端氣候強降雨多 金山西勢溪護岸要改善

受到氣候變遷影響，近幾年短延時強降雨的災害頻傳，在金山區西勢溪法鼓路旁的溪段，因護岸過低每逢豪大雨，就容易造成溪水溢流路面，導致積淹水情形發生，新北市議員白珮茹協助爭取市府水利局改善，由金山區公所代辦工程施作，目前已經開工，預計將於9月2日前完工。

清泉里長陳麗蘭說，真的好感謝議員與公所還有水利局有聽見民眾的聲音，在今年汛期進場施工，也在九月要來完工，現在下大雨大家也不需要擔心又會淹水，居家的財產安全更有保障。

市議員白珮茹表示，今年3月接獲里長反映，西勢溪上游原有堤防老舊及部分護岸過低，只要下大雨，溪水就會溢流至路面造成積淹水情形，在經過現場會勘後，爭取水利局協助，而開工後也再度來到現場視察施工情況，適逢汛期期待能夠盡快完工，藉以保障當地居民生命財產安全。

金山區長廖武輝說，感謝白珮茹議員長期關心地方基礎建設，西勢溪護岸改善是當務之急，而西勢溪中與環境周遭生態豐富，為了維護現有河道生態環境完整性，設計要改善的護岸全長大約105公尺，都是採用生態工法來施作，期許改善西勢溪積淹水情形，也要兼顧自然生態的保護，並且也要為市民打造安全舒適的生活環境，維護民眾生命財產安全。