疫情重創零收入 金山區蚯隱農場金雞母挑重擔

金山區蚯隱農場搬遷到更大的活動場域，原本預計今年將可以接更多、人數更大的團體，不過疫情來得太急，諾大的農場只剩下場主夫婦與蚯蚓，還有250隻蛋雞，而原本只是蚯蚓糞便應用的其中一環「蛋雞」，如今卻要擔起整個農場的經濟重擔，現在農場全都靠著雞蛋收入，度過疫情寒冬。

蚯隱農場場主王廷宏說，去年底搬遷，活動場域變得更寬敞，再經過一番整理規劃後，預計今年將可以接更多、人數更大的團體，不過疫情來得太急，原本預定的團體因為疫情警戒紛紛取消，諾大的農場只剩下夫婦兩人與蚯蚓還有250隻蛋雞，真的是完全零收入，沒想到原本只是農場活動中一環的蛋雞，如今卻擔起整個農場的經濟重擔，每天產出的兩百多顆雞蛋，成了唯一的收入來源。

新的蚯隱農場佔地變大，為了給客人更好的體驗環境，農場主人從動線規劃到如何克服降溫都花費一番巧思，現在雖然只剩下場內的250隻金雞母挑起經濟大樑，不過未來還是期許來到農場的遊客都可以在多數人都接種疫苗、健康安全的情況下安心的體驗活動。

蚯隱農場場主王廷宏表示，對於未來，蚯隱農場有滿滿的期許，新的場地不但活動空間變寬敞，路幅寬度也可以讓中型巴士行駛，交通更便利，期待在疫情穩定、落幕後，有更多的團體、學校、大小朋友可以來到農場，透過認識蚯蚓與蚯蚓糞便在植物及蛋雞的應用中，愛上並親近大自然，實際體驗這群金雞母們優質又自由的生活空間，品嚐到美味、無腥味的新鮮雞蛋。