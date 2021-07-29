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黃偉哲獲4.5星評比 觀光休閒滿意度六都居冠
遠見雜誌今公布2021年縣市長施政滿意度調查，台南市長黃偉哲施政滿意度7成4，獲4.5顆星評比，六都排第3名。其中，台南在醫療衛生滿意度方面83.7%，為全台第4，觀光休閒滿意度82.6%，全台第2、六都第1，經濟與就業滿意度63.2%，為全台第4。
遠見雜誌針對全國22縣市調查市政滿意度，5星評等，六都中以新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦榮獲5星，台南市長黃偉哲4.5星，台中市長盧秀燕4星，台北市長柯文哲、高雄市長陳其邁3星。
黃偉哲表示，現在各家媒體的民調很多元，包括學者專家也有在做民調，「民調只是作為參考，本務做好最重要」，推動市政還是會照正常的步調來推動。
台南市政府指出，去年在疫情影響下率先推動「防疫安心上工」計畫，提供線上求職求才媒合，並在做好防疫措施的前提下，舉辦4場大型、2場中型就業博覽會及264場小型或單一徵才活動，提供6萬多個工作機會，降低疫情衝擊，增加民眾就業機會，去年失業率是6都最低，勞動參與率則是6都最高。今年則已舉辦1場大型就業博覽會，還有多場線上徵才，5月陷入艱困疫情，勞動市場再陷動盪，市府改向中央爭取安心上工計畫共1323個職缺。
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