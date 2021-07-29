快訊

桌球／陸評樊振東「以暴制暴」贏了林昀儒 登大陸熱搜

羽球／挑戰丹麥前球王失利 王子維止步男單16強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北兒藝節線上回歸 博物館小學堂材料包8月3日開搶

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
2021新北兒藝節搭配新北市全國運動會，規劃一系列可以在家微運動的「AR互動式遊戲濾鏡」，以棒球、網球等不同運動項目，衍生設計怪獸版互動遊戲，機智、趣味一次滿足。圖／新北市文化局提供
2021新北兒藝節搭配新北市全國運動會，規劃一系列可以在家微運動的「AR互動式遊戲濾鏡」，以棒球、網球等不同運動項目，衍生設計怪獸版互動遊戲，機智、趣味一次滿足。圖／新北市文化局提供

每年暑假大小朋友最期待的夏日慶典「新北市兒童藝術節」線上回歸！今年主題為「怪獸競技場」，除搭配新北市全國運動會規劃一系列可以在家微運動的「AR互動式遊戲濾鏡」，並打造全3D「WebVR怪獸奇幻草原」還有串聯新北8大藝文館舍推出的「怪獸小學堂」，系列精彩活動一路從8月13日到10月31日，進入兒藝節線上平台就可以在家安心防疫、安心玩。

「怪獸小學堂」串聯新北市8大藝文館舍，規劃一系列好玩的博物館線上競技遊戲及趣味道具DIY線上活動，讓親子在家動手玩創意，其中新北市立黃金博物館「燈光怪磺火燈」、府中15新北市動畫故事館「電影怪的網球·拍」、新北市立鶯歌陶瓷博物館「泥好棒棒泥塑大賽」及新北市立坪林茶業博物館「怪獸擲茶餅大賽」，提供免費材料包，讓家長備材不求人，8月3日起搶先開放登記索取，詳情請洽各博物館官網查詢。

文化局表示，今年「怪獸競技場」以科技、藝術、運動為主軸，突破實體活動限制，首次打造全3D遊戲感虛擬展演廳「WebVR怪獸奇幻草原」，讓大小朋友化身遊戲玩家，以第一人稱視角置身其中，可以在虛擬市府舞台欣賞由紙風車劇團、朱宗慶打擊樂團2、YOYO家族哥哥姐姐帶來的精彩劇場演出。此外，還能在怪獸奇幻草園內看到8隻3D版俏皮運動風的可愛怪獸，以及3D化的林家花園、市立圖書館等，打造另類視覺饗宴。

「AR互動式遊戲濾鏡」以棒球、網球等不同運動項目，衍生設計怪獸版互動遊戲，機智、趣味一次滿足，而最受歡迎的「歡樂大遊行」也搬到線上，帶領大小朋友一起敞遊在虛擬世界中，在家也能享受派對氛圍，讓疫情期間藝術、歡樂24小時全面Online不間斷。

文化局局長龔雅雯表示，「新北市兒童藝術節」是每年暑假親子最喜歡的放電場，舉辦11年至今已有超過500萬民眾共同參與，今年因應疫情首次轉型為全線上活動，並搭配即將到來的全國運將運動元素融入活動，用科技藝術、網路平台的方式，讓民眾可以突破場域、時間限制，隨時在線參與，落實藝術、防疫、體驗、學習，邀請大小朋友們與怪獸一起宅家放電，度過充滿樂趣、寓教於樂的暑假。

「2021新北市兒童藝術節」自8月13日全面上線至10月31日，歡迎民眾搶先至兒藝節官網https://www.newtaipei-summer.tw/查詢資訊，更多活動訊息請上新北市文化局臉書查詢。

2021新北市兒童藝術節怪獸競技場線上回歸。圖／新北市文化局提供
2021新北市兒童藝術節怪獸競技場線上回歸。圖／新北市文化局提供

黃金博物館 文化局

延伸閱讀

捷運新北樹林線第2次招標 侯友宜：若順利年底動工

疫情降至二級 新北恢復計程車駕駛人執業前測驗及講習

新北：規劃結束校園疫苗接種站提前防疫整備

防疫隔板哪裡來 新北議員：不要造成學校、家長會壓力

相關新聞

捷運新北樹林線第2次招標 侯友宜：若順利年底動工

新北樹林線日前出現流標，新北市議員陳世榮指出，主辦機關是台北市政府，但樹林線都在土城、樹林，是否能拿回主控權，並如期在下...

相機街三角屋自償2000萬修復 未來盼整合西區門戶意象

北市府文資會議審查博愛路2號街屋（又稱「相機街三角屋」）修復及再利用計畫。經過出席委員過半數同意，先行通過修復再利用計畫...

防疫隔板哪裡來 新北議員：不要造成學校、家長會壓力

疫情逐漸趨緩，9月可望順利開學，新北市議員李倩萍說，孩子都沒辦法打疫苗，在學校戴口罩為必要行為，但破口可能是在吃飯時候，...

奧運再加全運會 9月新北國際採洽會運動科技最熱門

全球都在瘋奧運，閉幕後未來新北市還將於10月舉辦全國運動會，趁著兩項台灣體壇大事之間，預計9月7、8日登場的新北國際採購...

北市士林官邸130種雨林植物展開跑 蓬萊蕉、火鶴成焦點

全台防疫警戒降為二級，台北市士林官邸重新開放，公園處舉辦「雨林植物展」，共有130種具特色的雨林植物，除了有天南星科植物...

北市將連辦2場燈會1場跨年 議員：燒1.3億不如先紓困

今年疫情增溫，防疫面臨考驗，今年台北燈節並未取消，並延至12月17日至26日舉辦。但台北市議員王鴻薇、陳炳甫、徐弘庭質疑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。