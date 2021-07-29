新北兒藝節線上回歸 博物館小學堂材料包8月3日開搶

每年暑假大小朋友最期待的夏日慶典「新北市兒童藝術節」線上回歸！今年主題為「怪獸競技場」，除搭配新北市全國運動會規劃一系列可以在家微運動的「AR互動式遊戲濾鏡」，並打造全3D「WebVR怪獸奇幻草原」還有串聯新北8大藝文館舍推出的「怪獸小學堂」，系列精彩活動一路從8月13日到10月31日，進入兒藝節線上平台就可以在家安心防疫、安心玩。

「怪獸小學堂」串聯新北市8大藝文館舍，規劃一系列好玩的博物館線上競技遊戲及趣味道具DIY線上活動，讓親子在家動手玩創意，其中新北市立黃金博物館「燈光怪磺火燈」、府中15新北市動畫故事館「電影怪的網球·拍」、新北市立鶯歌陶瓷博物館「泥好棒棒泥塑大賽」及新北市立坪林茶業博物館「怪獸擲茶餅大賽」，提供免費材料包，讓家長備材不求人，8月3日起搶先開放登記索取，詳情請洽各博物館官網查詢。

文化局表示，今年「怪獸競技場」以科技、藝術、運動為主軸，突破實體活動限制，首次打造全3D遊戲感虛擬展演廳「WebVR怪獸奇幻草原」，讓大小朋友化身遊戲玩家，以第一人稱視角置身其中，可以在虛擬市府舞台欣賞由紙風車劇團、朱宗慶打擊樂團2、YOYO家族哥哥姐姐帶來的精彩劇場演出。此外，還能在怪獸奇幻草園內看到8隻3D版俏皮運動風的可愛怪獸，以及3D化的林家花園、市立圖書館等，打造另類視覺饗宴。

「AR互動式遊戲濾鏡」以棒球、網球等不同運動項目，衍生設計怪獸版互動遊戲，機智、趣味一次滿足，而最受歡迎的「歡樂大遊行」也搬到線上，帶領大小朋友一起敞遊在虛擬世界中，在家也能享受派對氛圍，讓疫情期間藝術、歡樂24小時全面Online不間斷。

文化局局長龔雅雯表示，「新北市兒童藝術節」是每年暑假親子最喜歡的放電場，舉辦11年至今已有超過500萬民眾共同參與，今年因應疫情首次轉型為全線上活動，並搭配即將到來的全國運將運動元素融入活動，用科技藝術、網路平台的方式，讓民眾可以突破場域、時間限制，隨時在線參與，落實藝術、防疫、體驗、學習，邀請大小朋友們與怪獸一起宅家放電，度過充滿樂趣、寓教於樂的暑假。