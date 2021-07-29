捷運新北樹林線第2次招標 侯友宜：若順利年底動工

新北樹林線日前出現流標，新北市議員陳世榮指出，主辦機關是台北市政府，但樹林線都在土城、樹林，是否能拿回主控權，並如期在下半年動工；新北市長侯友宜說，已追加5億元，若順利發包就能在年底動工。另外汐東線綜合規劃近期就會送交通部。

新北樹林線（萬大樹林線第二期）自一期中和高中站站延伸，沿土城金城路、中華路，再轉城林大橋南側，跨越大漢溪後， 進入板橋溪城路西側左轉樹林中華路北側，轉接八德街、大安路後，轉回樹林中正路續行至新莊中正路止。

陳世榮指今在市議會總質詢指出，新北樹林線多次流標，主辦機關又是台北市政府，北市府可能會比較不會用心，因為是新北市的工程，目前還沒拿回主控權，希望能如期掌握工程進度。

侯友宜說，新北樹林線進入第2次招標，已增加5億元經費，因為缺工、原路料上漲，若這次順利招標出去，就能順利在年底動工，且招標後會著手與台北市討論拿回興建權。

新北市議員張錦豪也說，先前承諾7月底送汐東線綜合規劃給交通部，但已經7月底還未送審，是否能再次承諾何時可以推動汐東捷運線，否則汐止民眾一等在等。

新北捷運局長李政安說，目前綜合規劃報告已完成，預計明日新北市捷運委員會推動小組由副市長召開後，就會送交通部審議。