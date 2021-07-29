疫情降至二級 新北恢復計程車駕駛人執業前測驗及講習

國內疫情紓緩，中央流行疫情指揮中心於7月23日宣布全國疫情降為二級警戒，新北市警局交通大隊為維護民眾權益，停辦兩個多月的計程車駕駛人執業前分區測驗及講習，即日起將加速辦理，並依疫情二級警戒規定嚴格執行防疫規定，相關測驗及講習人數及場地資訊請民眾至網站公告https：//www.traffic.police.ntpc.gov.tw/查詢。

新北交大指出，先前已完成計程車駕駛人執業前分區測驗後講習及排定的測驗，因國內疫情提升為三級警戒而暫緩辦理，受影響民眾共計590人，因疫情降為二級警戒，新北交大積極規畫將先前延緩的各個講習期程，將自8月2日起至18日加速密集辦理，並以簡訊個別通知民眾依排定時間到場，交大將秉持「嚴控人數、增加場次、落實防疫、密集清消」的相關防疫要求，呼籲民眾全力配合。