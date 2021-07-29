疫情降至二級 新北恢復計程車駕駛人執業前測驗及講習
國內疫情紓緩，中央流行疫情指揮中心於7月23日宣布全國疫情降為二級警戒，新北市警局交通大隊為維護民眾權益，停辦兩個多月的計程車駕駛人執業前分區測驗及講習，即日起將加速辦理，並依疫情二級警戒規定嚴格執行防疫規定，相關測驗及講習人數及場地資訊請民眾至網站公告https：//www.traffic.police.ntpc.gov.tw/查詢。
新北交大指出，先前已完成計程車駕駛人執業前分區測驗後講習及排定的測驗，因國內疫情提升為三級警戒而暫緩辦理，受影響民眾共計590人，因疫情降為二級警戒，新北交大積極規畫將先前延緩的各個講習期程，將自8月2日起至18日加速密集辦理，並以簡訊個別通知民眾依排定時間到場，交大將秉持「嚴控人數、增加場次、落實防疫、密集清消」的相關防疫要求，呼籲民眾全力配合。
新北交大提醒，到交大的民眾無論洽公或參加測驗、講習，在1樓大門均需量測體溫、酒精消毒、出入分流管制、實聯制，並經次氯酸水霧清消隧道消毒，疫情期間嚴格執行各項清消防疫工作，以保障眾人安全，盼民眾都能平安、健康度過疫情。
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