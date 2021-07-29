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新北：規劃結束校園疫苗接種站提前防疫整備

中央社 / 新北29日電

新北市政府教育局今天表示，規劃8月中旬將結束設在校園內的疫苗接種站，讓學校開學前，準備消毒環境；開學後，以實體授課為主，疫情期間的學習落差，將尋求補救教學因應。

新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨籍市議員李倩萍表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，市府教育局規劃的線上授課，網路流量頻寬不足，導致學生與家長使用不便。

她說，教育局放鬆課程的監督，影響孩子的受教權益；因疫情的變化與遠距學習的轉變，有些老師的資訊能力也須補救教學；部分家長反映，有老師沒規劃線上教學、沒有群組互動，只傳簡訊關心孩子健康。

李倩萍說，國中的老師教學還算正常，但國小的許多教學由老師自己發揮，碰運氣遇到好老師，才可協助規劃功課並讓學生自主學習。她以台南市課程規劃為例，網路教學可直播課程，即時互動、照表上課，但新北市教育局宣稱網路教學規劃得很好，卻缺乏教學內容，也沒有同步教學。

李倩萍質詢，各學校校長擔心疫苗接種站會影響防疫準備、用餐希望使用隔板。教育局長張明文表示，目前已與民政局協調，規劃8月中旬結束設在校園內的接種站，讓學校在開學前有時間消毒與防疫整備。

張明文說，受疫情衝擊，讓老師的遠距離教學能力可快速上軌道，疫情期間的學習落差，會尋求補救教學。9月1日開學後，上課方式將調整，以實體授課優先，非不得已不會以線上混和實體授課。教育局也準備2000多台平板電腦，協助各區學生線上教學使用。

市長侯友宜答覆總質詢時表示，新北市各行政區城鄉不同，偏鄉區域較無疫情，可以採實體授課，都會區則採線上授課，這部份，學校與家長可討論，選擇最適合的教學方式。

對新北市戶外場館及校園操場的開放時間，侯友宜表示，每星期滾動檢討，若民眾都能遵守相關防疫措施，疫情受控制，將分階段逐步開放。

疫情 教育局

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