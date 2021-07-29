相機街三角屋自償2000萬修復 未來盼整合西區門戶意象

北市府文資會議審查博愛路2號街屋（又稱「相機街三角屋」）修復及再利用計畫。經過出席委員過半數同意，先行通過修復再利用計畫，預估修復經費為2890萬元，由古蹟所有權人自償。但為西區門戶意象整體發展，未來將與4、6、8號街屋所有人另外商談，並重新規畫該處名稱。

「博愛路2號街屋」位於博愛路與延平南路的交叉口，因其特殊地理位置，又被稱為「相機街三角屋」，2020年公告為市定古蹟。

受屋主黃基榮委託的建築師徐伯瑞指出，1927年至1931年被畫進全台最早的都市計畫與建築管理規範「京町改築計畫」中，1930年代成為台北市區地價最高的地方，被譽為「台北的新銀座」。

徐伯瑞表示，該處曾經是草山循環巴士乘車點，構造是磚造，門窗為木造，日本黑瓦及西側老虎窗的屋面，外牆東側、北側為溝面牆，西側為清水磚，局部採洗石子。

徐伯瑞表示，由於75%遭蟲蛀毀損，將以抽換木架構的方式修復，並做會做防水、隔熱，西側老虎窗也會復古呈現，鋼筋外露、破損都會採結構補強方式修復。預估修復經費為2890萬元，由古蹟所有權人自行支付。

至於空間再利用，徐伯瑞表示，將規畫一樓為紀念品商店，二、三樓開設文創餐飲空間，盼能得到各屋主同意，打造博愛路2、4、6、8號街屋群，舉辦博愛路相關的藝文活動、攝影活動等。

文資委員丘如華表示，臨近的北門郵局修復即將完工，要注意如何確保未來不過分商業化，這個點太重要，拍照一定會拍進去，必須要好好管理維護。

文資委員郭瓊瑩表示，建議屋主可以融入歷史解說，另外，周邊建築物興建完成，但是北門的門戶意象，所有馬路鋪面都很破碎，建議文化局和都發局協商將西區門戶意象做出整合。

經過出席委員過半數同意，由於4、6、8號所有權人不同，先行通過2號街屋的修復再利用計畫，後續為考量整體街屋發展，需與所有權人另外商談，並重新規畫名稱。