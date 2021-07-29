奧運再加全運會 9月新北國際採洽會運動科技最熱門

全球都在瘋奧運，閉幕後未來新北市還將於10月舉辦全國運動會，趁著兩項台灣體壇大事之間，預計9月7、8日登場的新北國際採購商洽會，4大主題中以「運動科技」最熱門。經發局長何怡明表示，透過採洽會，希望優運動產品外銷全世界。

已經連續舉辦8年的採洽會今年依照國內產業趨勢，分為4大主題運動科技、防疫科技、5G／AIoT與綠色能源，其中又以運動科技最受歡迎。不只是奧運熱潮，全運會今年也在新北舉辦，何怡明表示，新北有推出如虛擬運動教練、穿戴式運動用品等，希望藉由採洽會讓這些產品外銷出去。

經發局指出，這次採洽會目前已有20家國外企業參加，將持續對外邀請，預計進行至少240場視訊媒合。經發局初估可創造逾3億元商機，後續更盼促成新北與國際業者長期商業合作，帶領新北業者搶入國際市場。

這2年受到疫情影響，防疫科技也成為熱門需求，包括快篩檢測、隔離服等商品，都受到全球買家矚目。

另外如5G、綠能等未來趨勢，同樣是國際關注重點，經發局表示，5G物聯網帶動龐大商機包括智慧家電、遠距醫療等，已有國外企業表達興趣；綠能則因環保意識抬頭，太陽能電池、模組與智慧充電樁等，都是國際熱銷項目。

據了解，這次參與的國際知名企業包含越南電信業者及科技產品通路商、韓國醫療及運動器材通路商、越南科技產品通路商及多次參與活動的義大利買家等。

經發局表示，未來將持續邀請歐美、東北亞、東南亞，以及中國等國際買家，期望與新北優質企業建立夥伴關係，創造疫情後產業經濟新動能。