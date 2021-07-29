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北市士林官邸130種雨林植物展開跑 蓬萊蕉、火鶴成焦點

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
價值不菲的法老面具芋深受喜愛。圖／北市公園處提供
價值不菲的法老面具芋深受喜愛。圖／北市公園處提供

全台防疫警戒降為二級，台北市士林官邸重新開放，公園處舉辦「雨林植物展」，共有130種具特色的雨林植物，除了有天南星科植物外，還有葉片天生就破洞的蓬萊蕉（龜背芋）等，都深受園藝愛好者喜歡，展期到8月29日，每天早上8點30分到下午5點，週一休館，公園處提醒，民眾入園仍須注意防疫措施，全程佩戴口罩、保持社交距離

公園處處長黃淑如表示，雨林植物有別於一般植物，因為它們能適應茂密叢林中的幽暗環境與潮濕的氣候，在葉片在外觀上演化出特殊的型態、質感、斑紋與色彩，花朵也有奇特的造型與豔麗花色。

黃淑如說，這些植物們既怕冷也怕熱，還很怕曬太陽，卻長得非常漂亮，甚至會反射詭異的光線，吸引許多雨林植物玩家設置冷氣房、生態缸、造霧機，在人工環境栽培這群嬌客。

雖然這次展出的是雨林植物，但其實相當怕熱，公園處指出，熱帶雨林在層層疊疊的樹冠保護下，太陽的熱能難以穿透森林內部，往往只有24℃上下，到了夜晚，氣溫下降，雨林內飽和的空氣濕度營造了十分穩定的微氣候，成為一個幾乎恆溫恆濕，沒有烈日照射的涼爽環境。

園藝管理所主任賀綺華說，這次展覽的130雨林植物，其中天南星科植物最受矚目，還有葉片天生就破洞的蓬萊蕉、銀色葉脈的花燭還有各種葉型奇特的蔓綠絨，其葉片脈紋浮出的法老面具芋；花朵美麗的火鶴花則收集到最新的9個品種，讓展場裡的綠意中襯托這些新花色的美豔。

公園處提醒，士林官邸新蘭亭門口都備有酒精，並張貼公告請市民保持安全社交距離，雖然目前人數稀少，仍會派員走動式管理，若有人潮逐漸變多，會加以疏導，新蘭亭的容留人數大約100人左右，屆時會進行人流管控。

士林官邸新蘭亭搖身變成熱帶雨林。圖／北市公園處提供
士林官邸新蘭亭搖身變成熱帶雨林。圖／北市公園處提供
魟魚觀音連外型像極了魟魚。圖／北市公園處提供
魟魚觀音連外型像極了魟魚。圖／北市公園處提供

社交距離 園藝 士林官邸

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