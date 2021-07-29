台中觀光業者數位行銷培訓開放報名 9月線上免費開課

新冠肺炎疫情下，觀光業首當其衝，為提升業者數位行銷轉型能力，台中市政府觀光旅遊局9月將舉辦線上免費數位行銷培訓課程，邀請觀光產業專家、知名網紅及Google講師分享，今年還特別新增實作課程，與台中市觀光業者站在同一陣線，搶先佈局疫後國旅熱潮，即日起至8月20日開放報名。

觀旅局指出，此次課程廣邀觀光各類講師，包括旅館業、旅遊業、餐飲業、伴手禮業等講師，預計邀請KKDAY營銷長黃昭瑛及KLOOK行銷總監林耀民分享數位行銷趨勢及產業動態、知名作家冒牌生分享社群經營技巧及與網友互動技巧、RTM泛旅遊創辦人鄭佑軒分享品牌經營與策略、知名企劃撰寫講師小黛老師傳授品牌活動企劃書撰寫技巧、前連鎖餐飲集團品牌總監林國威分享本土品牌國際化經驗，以及講茶茶業集團執行長湯家鴻分享如何打造伴手禮成為觀光品牌，講師陣容精彩。

觀旅局表示，課程帶領業者了解新型態的數位行銷趨勢，安排課程實際操作、社群媒體經營技巧、Google線上工具使用方式，同步協助業者取得線上認證，增加觀光產業從業人員專業技能。另透過課程，可檢視自我品牌形象並解析消費者對品牌的認知價值，透過重新調整品牌形象及宣傳活動，以創新行銷模式結合市場趨勢，為疫後觀光旅遊市場復甦暖身。

觀旅局邀請觀光業者一同來進修，報名即日起至8月20日，名額有限，欲報從速，課程簡章及表單可上網下載(https://forms.gle/NQ96ok6AmDmyWJmT7 )。