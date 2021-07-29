快訊

羽球／中華羽將首闖奧運4強！ 麟洋配擊退地主寫新猷

射箭／末局3支10分箭 林佳恩再次逆轉晉級16強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中觀光業者數位行銷培訓開放報名 9月線上免費開課

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市政府觀光旅遊局9月將舉辦線上免費數位行銷培訓課程，提升觀光業者數位行銷轉型能力。圖／中市府觀旅局提供
台中市政府觀光旅遊局9月將舉辦線上免費數位行銷培訓課程，提升觀光業者數位行銷轉型能力。圖／中市府觀旅局提供

新冠肺炎疫情下，觀光業首當其衝，為提升業者數位行銷轉型能力，台中市政府觀光旅遊局9月將舉辦線上免費數位行銷培訓課程，邀請觀光產業專家、知名網紅及Google講師分享，今年還特別新增實作課程，與台中市觀光業者站在同一陣線，搶先佈局疫後國旅熱潮，即日起至8月20日開放報名。

觀旅局指出，此次課程廣邀觀光各類講師，包括旅館業、旅遊業、餐飲業、伴手禮業等講師，預計邀請KKDAY營銷長黃昭瑛及KLOOK行銷總監林耀民分享數位行銷趨勢及產業動態、知名作家冒牌生分享社群經營技巧及與網友互動技巧、RTM泛旅遊創辦人鄭佑軒分享品牌經營與策略、知名企劃撰寫講師小黛老師傳授品牌活動企劃書撰寫技巧、前連鎖餐飲集團品牌總監林國威分享本土品牌國際化經驗，以及講茶茶業集團執行長湯家鴻分享如何打造伴手禮成為觀光品牌，講師陣容精彩。

觀旅局表示，課程帶領業者了解新型態的數位行銷趨勢，安排課程實際操作、社群媒體經營技巧、Google線上工具使用方式，同步協助業者取得線上認證，增加觀光產業從業人員專業技能。另透過課程，可檢視自我品牌形象並解析消費者對品牌的認知價值，透過重新調整品牌形象及宣傳活動，以創新行銷模式結合市場趨勢，為疫後觀光旅遊市場復甦暖身。

觀旅局邀請觀光業者一同來進修，報名即日起至8月20日，名額有限，欲報從速，課程簡章及表單可上網下載(https://forms.gle/NQ96ok6AmDmyWJmT7 )。

品牌 伴手禮 台中市

延伸閱讀

貿協成立「創新業務中心」 宇宙概念拚數位轉型

台南將軍吼演唱會今年續辦 周五晚線上音樂會先暖身

大甲鐵砧山劍井遊憩區大改造 預計8月啟用再現風華

在家坐擁「海景第一排」 線上就能看永安漁港夕陽美景

相關新聞

影／台中西屯70公頃農田無水可灌 議員批：新建案肇禍

即將立秋，第二期稻作將犂田插秧，但台中市西屯區60至70公頃農田無水可灌溉，台中市議員楊正中指出，有建案私自砌牆改變地下...

影／歷經3名中市長 「外埔小白宮」外埔圖書館完工開館

有「外埔小白宮」之稱的台中市立圖書館外埔分館今天舉行完工開館典禮，經8年爭取、3年擴建，還歷經3名台中市長任內完工，台中...

特生中心出手救集集老樹 免費提供褐根病新技術及藥劑

農委會特生中心研發治療褐根病新技術，近來與集集鎮公所植物醫生合作，為5棵集集車站前的老鳳凰木治病，免費提供藥劑，將天然抑...

台中觀光業者數位行銷培訓開放報名 9月線上免費開課

新冠肺炎疫情下，觀光業首當其衝，為提升業者數位行銷轉型能力，台中市政府觀光旅遊局9月將舉辦線上免費數位行銷培訓課程，邀請...

集集火葬場疫情降級不解封 每案人流管制限5人

全國疫情警戒降為第2級，各地方殯儀館原本可以開放辦理公祭，放寬人數管制，但集集鎮私立慈德寺火化場，考量火化場腹地較小，仍...

國高中師缺疫苗 南投縣：中央承諾開學前2周完成接種

南投縣國高中和補教教職人員等不到疫苗，南投縣長林明溱今天表示，縣府行文中央後，中央承諾開學前兩星期，一定會完成施打，維護...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。