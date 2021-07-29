北市將連辦2場燈會1場跨年 議員：燒1.3億不如先紓困

今年疫情增溫，防疫面臨考驗，今年台北燈節並未取消，並延至12月17日至26日舉辦。但台北市議員王鴻薇、陳炳甫、徐弘庭質疑，明年2月15日也是元宵節，北市這兩個月連辦兩個燈會，加上重疊耶誕活動和跨年晚會，2個月要燒掉1.3億餘元， 根本浪費公帑，這些錢不如省下來，直接拿來紓困還比較實在。

王鴻薇說，110年台北燈節預算5100萬元，原規畫110年2月26日至3月7日辦理，但因為疫情延兩次，至12月17日至26日辦理，如果加上同時期有跨年預算約3000萬元以及耶誕活動420萬元，整個12月要花掉8520萬元，她質疑，市府根本只是要在年底花光預算。

王鴻薇說，12月分別花費巨資連辦兩場大型活動，商業處又同時辦商圈耶誕活動，隔年2月中又要花5100萬辦元宵燈會，台北市花這麼多公帑，是要多歡樂？天天過年嗎？

徐弘庭說，過去柯文哲市長曾說過很討厭一次性的活動，一次放煙火就沒有了，台北市這兩年遭受新冠疫情的衝擊，受到衝擊急需紓困的產業以及市民無數，這時候柯文哲市長及市府團隊卻選擇花大錢在兩個月內辦兩次燈節活動，不知道當年的柯文哲會怎麼評論現在的自己？

陳炳甫指出，疫情之下燈節活動停辦當下本就該當機立斷，其他五都都取消，但台北市一延再延，是為了花預算而花？自稱省錢市長的柯文哲，好意思嗎？同時間，包括中央的台灣燈節、新北、高雄、台中、桃園、台南通通停辦，等於六都只有台北硬要辦，別人可以不辦，台北為什麼不行？