防疫降二級 新北恢復假日停車格收費、黃線禁停

中央疫情指揮中心已宣布防疫警戒降至二級，新北交通局表示，明起依照公告收費時段收費管理，黃線恢復管制，部分附設托嬰、公托的學校家長接送區車格，自8月2日起恢復採時段性禁停措施。

停車營運科長許芫綺說，防疫三級警戒期間，假日公有停車格暫停收費，但目前已降至二級，本周五起新北路邊停車格恢復原公告收費時段收費，假日收費路段也正常收費。

交通管制工程科長陳建成表示，新北醒轄內黃線路段恢復禁停管制措施。

交通局說，自7月27日起的路邊停車繳費通知單及補繳通知單，需於繳費期限內繳納，不再展延。開車民眾可利用手機下載行動支付APP繳納路邊停車費，而且每2筆還現折5元、新用戶可再享前90天每筆路邊停車費88折優惠。