北市首推共享廚房營運注意事項 共創多贏

台北市商業處今天表示，創新產業的共享廚房仍在逐步發展，經邀集各界意見後，創全國之先訂定「台北市『共享廚房』營運注意事項」，包括營運設置地點等都需符合規定。

商業處今天發布新聞稿表示，共享廚房為發展中的創新產業，先前尚無明確規範，基於創新產業發展同時仍須兼顧公安等各重要層面，台北市政府訂定全國首推的「台北市『共享廚房』營運注意事項」。

針對市民居住的品質和安全妥處為優先考量，商業處說，北市府積極責成各相關權管局處召開會議，並邀集各公協會、消基會及業者研商並收集意見，期間也有在地居民反映要求設置地點須取得當地住戶同意。

商業處指出，「台北市『共享廚房』營運注意事項」內容，包括有共享廚房的定義、營運設置地點、營業前除依法辦妥公司（商業）登記，其營業場所的建物、設施及使用也應符合土地使用分區管制、建築、消防、衛生、環保及交通等相關法規規定事項，以確保公共安全、環境衛生及交通需求。

同時，基於輔導立場，允許其設置於工業區、商業區非住商混合大樓，另設置於商業區的住商混合大樓需辦理社區參與，第三、四種住宅區需待修正土管自治條例才可依其附條件內容允許設置，另設置前應提送臨時停車空間配套措施計畫送審。

商業處說，共享廚房將傳統餐飲業由單打獨鬥經營型態，轉變為共享經濟模式，但其同時產生對周遭住戶有居住環境公安疑慮，北市府會以最嚴格的現行法規規範，並透過社區參與取得共識，讓業者得以依循辦理、維持商業秩序，共創多贏局面。