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新北議員提案盼中央普發1萬紓困金 侯友宜：尊重

中央社 / 新北28日電

桃園市議會通過提案要普發市民新台幣5000元，新北市議會無黨團結聯盟黨團也連署提案，建議市長侯友宜向中央爭取普發1萬元紓困金。侯友宜表示「尊重」。

新北市議會今天進行市政總質詢，無黨團結聯盟黨團也繼桃園市議會提案普發紓困金後，今天在議會提案，無盟議員金中玉提案說明，全台因疫情造成百業蕭條，希望政府苦民所苦，建議市長侯友宜爭取全民普發1萬元，並要求中央儘速發放。

主持議事的議長蔣根煌對此提案表示，其他黨籍議員也會參與連署。

市長侯友宜表示，尊重議會的提案，只要能夠帶動經濟的方式，對現在受到經濟衝擊的市民來說都是好事。至於發現金或振興券，他說，只要能越快越好、使用越方便越好。

此外，侯友宜在接受媒體提問時也針對總統蔡英文預約施打國產高端疫苗一事表示「尊重」，他說，蔡總統曾說要打國產疫苗，打疫苗是一個自己的選擇，如果讓自己能有所選擇的話，原則上都是尊重別人的選擇。

侯友宜 高端疫苗

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