板橋沙崙陸橋開拆 篤行路二段30日23時起封路

為改善無障礙人行環境，新北養工處將進行板橋沙崙陸橋的拆除工程，橋下的篤行路二段也將在30日晚間11時至翌日上午6時全線封閉，市民可改由周圍的大觀路三段、板林路及溪北路通行。

養工處指出，板橋沙崙國小與溪北公園間的沙崙陸橋現況使用率低，且樓梯墩柱占據大部分人行道空間，因此才研議拆除，工程將於7月30日夜間11時起至翌日上午6時施作，由於現場進行陸橋大梁拆除吊離作業，因此板橋區篤行路二段（溪北路至篤行路二段130巷範圍）必須全線道路封閉。

養工處建議，用路人在工程期間可以提早改走板橋大觀路3段、板林路及溪北路，並依現場義交指揮配合改道。至於工程其餘拆除及復舊階段僅使用部分車道或人行道，所以都不會影響車輛通行，全部工程預計於8月5日完工。

養工處強調，沙崙陸橋拆除前依據「新北市人行陸橋存廢SOP」程序通過評估，由養工處、交通局及各轄區公所邀集地方民意代表、里長及附近學校會勘取得共識，並試辦封閉改變民眾通行習慣，同時蒐集民眾意見，在無具體反對意見後，才進行拆除工程。