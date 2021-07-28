新北消保官：超商取貨注意非賣家標示避免爭議

民眾常網購並選擇超商取貨付款，但打開包裹才發現被騙但超商拒退貨。新北消保官表示，民眾注意包裹若標示「非賣家」即屬境外轉寄貨品，審酌是否刷碼取貨以減少爭議。

新北市政府消費者保護官王治宇表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間，許多居家民眾網購時最愛選擇超商取貨付款，但就算當場錄影拆包裹發現受騙或商品不符，可是卻不能當場退貨。

他表示，類似超商取貨的消費爭議頻傳，今年1到7月全國相關的消費申訴就超過1000件，超商業者說明是依據與物流業者簽訂的契約辦理交貨及代收貨款，但不能辦理退貨，更無從判斷包裹內貨物是寄錯、仿冒品或瑕疵品。

為避免爭議發生，他建議消費者可先從包裹外包裝是否有標示「非賣家」字眼，就極可能是境外寄來的詐騙包裹，寧可請店員不要刷條碼，就可以不要付款並避免被騙。

他表示，跨境物流公司收取國外寄來物品通常採取集運方式，包裹上的標籤都把物流公司寫為寄件人，但公司連包裹內的物品是什麼都不知道，更不知道賣家的姓名與地址，公司為了自保也只好在寄件人資訊旁邊加註「非賣家」。

他表示，如果民眾網購的是國內產品，但包裹寄件人卻是某跨境物流公司且註明「非賣家」，顯示此一包裹是來自境外，顯然不合理，極可能是詐騙包裹，在超商店員刷條碼之前還來得及拒絕購買，以免增加自己與超商店員的困擾。