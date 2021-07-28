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疫情降二級 淡水古蹟園區採預約制進場

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
淡水古蹟園區紅毛城、滬尾砲台及小白宮採預約制參觀，每日上限八十人。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水古蹟園區紅毛城、滬尾砲台及小白宮採預約制參觀，每日上限八十人。 圖／紅樹林有線電視提供

國內疫情趨緩，已經關閉兩個多月的淡水古蹟園區，昨(27)日開始也採預約制開放遊客進到園區參觀，紅毛城、滬尾砲台及小白宮都是採取預約制，每日上限八十人，其他古蹟例如日式警官宿舍等等都是以現場人流管制。

淡水古蹟博物館館長黃麗鈴表示，紅毛城、小白宮、滬尾砲臺3個園區都是預約入場制，可以到古博館官網來預約，每日有三個時段可以進場，但是不接受當天現場預約。

一早開放時間一到，就有遊客帶著家人來到紅毛城要來透透氣。遊客表示，好久沒有來到紅毛城，可以看到淡水美麗的風景，走到戶外真的很開心。

館長黃麗鈴表示，雖然有條件進行開放，不過進到園區前還是得全程戴上口罩，入口進行實聯制量體溫酒精消毒，園區室內禁止飲食，工作人員除了會有簡單的解說導覽之外，都配戴完整的防護裝備，希望在降回二級讓遊客能夠欣賞園區古蹟，也能夠做好防疫工作，保護大家的健康安全。

古蹟博物館 淡水

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