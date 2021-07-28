快訊

生物科難題解析／90分以上恐創新低…時事題多、有15張圖 這三題別落入陷阱（附完整試題）

機車考照練習場開放 汐止民眾急往練習

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止鐵路橋下的機車考照練習場解封，許多等著考機車駕照的年青人，迫不及待的前往練習。 圖／觀天下有線電視提供
汐止鐵路橋下的機車考照練習場解封，許多等著考機車駕照的年青人，迫不及待的前往練習。 圖／觀天下有線電視提供

汐止鐵路橋下的機車考照練習場使用率一直很高，不過，自從疫情嚴峻進行封閉二個多月後，隨著全國防疫警戒降級終於解封，也讓許多等著考機車駕照的年青人，迫不及待的前往練習。市議員張錦豪服務處也有提供100本機車考照手冊免費借閱，也歡迎民眾到服務處借閱。

鐵路橋下的機車考照練習場在封了兩個多月後，終於重新開張，不少之前撲空的民眾，也趕在一開封就來勤加練習，其中有不少家長帶著孩子來，全程盯著。民眾說，孩子滿18歲了加考駕照，就帶他來練習，之前來都還沒開放所以一直沒去考照，今天已經練了十幾趟了，但是還不太熟，明天還會載孩子來練。

現在機車考照不容易，所以，市議員張錦豪也爭取在大同路靠近建成路口的鐵路橋下規畫機車考照練習場，自從去年3月啟用後，真的很受歡迎，民眾一關接一關練習，起點是直線加速，不能騎快通過，至少得要撐過七秒，雖然一開始有點不適應，但大部分都能掌握，當然好不容易來練習，至少得騎個十幾圈，還有民眾一練就是至少兩個小時。

市議員張錦豪表示，7/27日有一些場地慢慢解封，像是汐止的機車考照練習場，地方一些學生還有新住民考機車駕照都需要來這裡做練習，現在很多學子們都在解封後來做練習，還是要呼籲大家，來機車考照練習時，都要戴安全帽戴上口罩，防疫措施還是要做好。

駕照 汐止 疫情

延伸閱讀

英國解封後新增染疫數反降 強生警告仍不得鬆懈

汐止遠雄廣場「夏Yeah熊有感」 降級後搶攻父親節商機

關心單親家庭 汐止單親馴鹿庇護站溫馨開站

新北汐止大同路重作人行道 讓學生通學路更安全

相關新聞

北市6月資遣通報增15％ 「不能內用」餐飲業受災戶多

疫情影響，許多企業進行裁員，北市勞動局統計，6月受理申請資遣通報的企業達2849家次、人數達4311人次，較去年同期增加...

畢業季失業？藍北市議會黨團：本屆畢業生應給尋職津貼

雙北受疫情影響，就業市場急凍，國民黨台北市議會黨團建議，北市府應當比照新北市，訂定初次尋職青年就業服務計畫，提供「尋職津...

新北未開放內用 綠議員爆料：是為了聲量

防疫警戒降到二級，不過雙北仍未開放餐飲內用，新北市議員鍾宏仁指出，雙北說考慮疫情嚴重，就一天到晚逆中央，且再晚一周開放餐...

新北喊疫苗不夠 議員：每輪都有剩

新北市議會今召開市政總質詢，民進黨新北市議員鄭宇恩說，新北第二輪、第三輪接種疫苗都有剩，不解新北副市長劉和然多次講疫苗不...

普發每人1萬元 侯友宜：新北財政很難負擔這麼多

新冠肺炎疫情影響各行各業，無黨籍新北市議員金中玉今在議會指出，無黨團結聯盟將提案，全民向中央或新北爭取普發1萬元紓困金。...

拚體育國力再升級 國民黨團籲擴大年預算規模至80億元

我國運動選手在東京奧運屢創佳績，也讓運動員訓練資源再受關注。國民黨立院黨團今呼籲，未來運動發展基金每年支出應擴大到80億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。