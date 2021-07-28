機車考照練習場開放 汐止民眾急往練習

汐止鐵路橋下的機車考照練習場使用率一直很高，不過，自從疫情嚴峻進行封閉二個多月後，隨著全國防疫警戒降級終於解封，也讓許多等著考機車駕照的年青人，迫不及待的前往練習。市議員張錦豪服務處也有提供100本機車考照手冊免費借閱，也歡迎民眾到服務處借閱。

鐵路橋下的機車考照練習場在封了兩個多月後，終於重新開張，不少之前撲空的民眾，也趕在一開封就來勤加練習，其中有不少家長帶著孩子來，全程盯著。民眾說，孩子滿18歲了加考駕照，就帶他來練習，之前來都還沒開放所以一直沒去考照，今天已經練了十幾趟了，但是還不太熟，明天還會載孩子來練。

現在機車考照不容易，所以，市議員張錦豪也爭取在大同路靠近建成路口的鐵路橋下規畫機車考照練習場，自從去年3月啟用後，真的很受歡迎，民眾一關接一關練習，起點是直線加速，不能騎快通過，至少得要撐過七秒，雖然一開始有點不適應，但大部分都能掌握，當然好不容易來練習，至少得騎個十幾圈，還有民眾一練就是至少兩個小時。

市議員張錦豪表示，7/27日有一些場地慢慢解封，像是汐止的機車考照練習場，地方一些學生還有新住民考機車駕照都需要來這裡做練習，現在很多學子們都在解封後來做練習，還是要呼籲大家，來機車考照練習時，都要戴安全帽戴上口罩，防疫措施還是要做好。