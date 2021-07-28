新平溪煤礦園區開放 展現礦業、鐵道百年記錄

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新平溪煤礦博物園區在防疫措施下今(28)日重新開園，恢復參觀礦坑、搭乘礦車，而今年事逢平溪線鐵路百周年，園區也以文化部計畫，著手訪談礦業耆老並探勘礦區，預計整理洗煤場環境，辦理礦業文化路徑及平溪線百年鐵道展覽。

新平溪煤礦博物園區董事長龔俊逸表示，中央於27日宣佈疫情警戒降級不解封，在有條件限制的情況下開放室外景點及文化展館的參訪，而新平溪煤礦博物園區也將在28日恢復礦車體驗及園區展館參觀，不過仍不開放餐飲部，並嚴格執行戶外一百人以下、室內五十人以下的降載管制，民眾進入須實聯制、量體溫，最近園區內的坑道因警戒管制，有相當多蝙蝠棲息，搭配洞穴彩色燈光，也成為獨特的景緻。

南山里長林再來表示，最近新平溪煤礦博物園區也在著手文化部的計畫，在今年平溪線鐵路滿百周年時，針對礦業耆老們進行口述歷史與實地探勘，自己身為平溪區崇光煤礦最後一批礦工，特別帶領新平溪團隊沿著十分車站、吊橋、台二丙線，描述舊時的礦車軌跡，作為平溪區最後一個於民國86年廢坑的礦坑，如今的崇光煤礦事務所仍以鐵皮屋方式屹立著，翻車台剩下外觀，而礦坑、洗煤場則淹沒在雜草間相當可惜，舊時里民大多以礦業為生，將附近石灼坑、新平溪、崇光等煤礦運送至十分車站載走販賣，如今礦業鐵道已滿百年，期待藉由文史保存，讓多年來的產業風華供世人回憶。