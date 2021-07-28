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降級首日淡水老街人潮稀少 零星只回流2成

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
淡水老街人潮依然只有零星的人群，約只回流2成，跟去年同期落差真的很大。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水老街人潮依然只有零星的人群，約只回流2成，跟去年同期落差真的很大。 圖／紅樹林有線電視提供

國內疫情三級警戒降為二級，不少觀光景點都已經開放遊客入場，新北市淡水老街商圈在疫情前一直是許多觀光客人潮聚集的熱門景點，但昨(27)日降級首日，觀光尖峰時刻下午傍晚的老街人潮依然只有零星的人群，約只回流2成，對此老街商圈表示，跟去年同期落差真的很大。

新北市淡水商圈觀光協會理事長盧育佑表示，在解封降級的第一天雖然是平日非假日，但過去平日淡水在暑假也都是六七成的遊客，但現在人潮只回流2成，雖然上星期解封前的週休假日有出現較多的人潮，對於未來店家該如何生存下去，也都出現難題。

理事長盧育佑指出，上星期聽到要降級，許多店家都很興奮準備要開張營業，希望降級後人潮可以回溫，但現況不如預期，商圈也說有可能是民眾也都包持著比較保守的態度，對於老街的店家來說，也許還要一段的過渡期。

淡水 老街

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