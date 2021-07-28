來看女王頭 野柳地質公園開園首日241人次

7月27日是降二級首日，也是野柳地質公園睽違兩個多月以來的開園日，早已做好防疫措施，實聯制、戴口罩、保持社交距離缺一不可，最矚目的女王頭仍然是眾所關注的焦點，民眾在健康、安全的環境中，開園首日累積入園241人次，民眾都可以在空曠舒適的環境中，體驗久違的戶外活動清新感受。

野柳地質公園副總經理林俊毅表示，疫情降二級解封的首日，睽違兩個多月的時間，終於迎來開園日，可能是正逢上班日的關係，也可能大家對於戶外活動還保持觀望態度，因此以團客型式入園的不多，首日一整天開園累計了241人次的到訪，此外，女王頭的頸圍可以說是越來越細，民眾可要把握機會來園區裡看看女王頭的改變。

睽違兩個多月的重新開園，野柳地質公園中最矚目的女王頭仍然是眾所關注的焦點，目前女王頭前的步道也已經做好保持社交距離的防疫措施，喜愛大自然景觀的民眾，可以在空曠的園區中感受久違的戶外清新，一解兩個月悶在家防疫低氣壓。