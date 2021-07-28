畢業季失業？藍北市議會黨團：本屆畢業生應給尋職津貼

雙北受疫情影響，就業市場急凍，國民黨台北市議會黨團建議，北市府應當比照新北市，訂定初次尋職青年就業服務計畫，提供「尋職津貼」，每月5000元，最多可申領3次。對此，勞動局指出，目前除了「你上工、我加薪」計畫外，會根據需求持續提出相應的計畫來協助勞工。

國民黨北市議會黨團書記長王欣儀說，新北市政府已在7月5日宣布，為協助新北市尋職困難且畢、肄業後連續6個月以上仍未就業的初次尋職青年，特訂初次尋職青年就業服務計畫。若願意配合接受就業服務站台所提供各項就業輔導服務及就業推介者，可向就業服務處申請尋職津貼每月5000元，最多可申領3次。

王欣儀說，看到新北市對青年的照顧，反觀北市僅在6月27日推出「你上工、我加薪」千人上工加2萬就業專案，更規定畢業後初次尋職就業滿3個月，除企業薪資外，勞動局再加薪2萬元。但疫情持續嚴峻，企業勞動需求大減，申請人數也相對急凍。

王欣儀表示，在疫情陰霾尚未散去之前，提供應屆畢業生「尋職津貼」，加上台北市的「就業獎勵」，雙管齊下協助他們度過疫情難關。

勞動局就業服務處處長何洪丞表示，6月推出的「你上工、我加薪」方案，主要是以進用獎勵鼓勵企業盡速釋出職缺、加速進用，並以防疫加給鼓勵勞工即時上工，避免北市就業市場因疫情而窒息。

他認為，本屆畢業生面對的就業情勢嚴峻，北市就業服務處正在與各校畢業輔導組聯繫掌握目前的需求，勞動局不會僅有你上工、我加薪單一計畫，還會根據需求，持續提出相應的計畫來協助勞工。