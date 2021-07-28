新北未開放內用 綠議員爆料：是為了聲量

防疫警戒降到二級，不過雙北仍未開放餐飲內用，新北市議員鍾宏仁指出，雙北說考慮疫情嚴重，就一天到晚逆中央，且再晚一周開放餐廳，是媒體會討論就會有聲量，新北針對餐廳補貼要加碼。新北市長侯友宜則說，補貼要量力而為。

新北市議會今召開市政總質詢，鍾宏仁說，防疫兩難但不能因為少數什麼都不要做，可控範圍內要有機制，中央已說有些有開放且有指引，雙北禁內用是鼓勵移動，新北學校運動場也沒開放，應該透過管理開放，民眾很守規矩。

新北市議員鄭宇恩說，新北推出安心餐館防疫補貼計畫，針對餐館業者推出3000元補貼，若新北下周仍未開放，應該樣再加碼，不是經發局說申請期限到9月的一次性補助。

鍾宏仁表示，新北一直未制定開放的標準，這是不負責任做法，久了民眾生活有問題，更會造成其他問題，3000元補貼不夠，一星期後還是再繼續延期開放內用，呼籲市府要加碼補助。

侯友宜說，這星期非常重要觀察期，確診案例好不容易從三位數壓到個位數，現在要看確診數、感染源、Rt值；且再怎樣補助沒辦法彌補餐飲業受到的衝擊，這次衝擊不是3000元可以彌補。

侯友宜指出，補貼要量力而為，除了滾動式檢討，還要視財政狀況。最重要防疫在滾動式檢討，在開放過程中，不要降級再回到三級，要穩穩往下降。

鄭宇恩表示，新北內用嚴格限制是業者在承受，應該開放每周讓業者申請3000元，或是考慮開放餐，讓民眾決定要不要內用，且專家也說現在Rt值很低不具傳染力，應考慮開放新北內用。