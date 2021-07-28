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北市6月資遣通報增15％ 「不能內用」餐飲業受災戶多

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
北市勞動局統計，6月受理申請資遣通報的企業達2849家次、人數達4311人次。聯合報系資料照。
北市勞動局統計，6月受理申請資遣通報的企業達2849家次、人數達4311人次。聯合報系資料照。

疫情影響，許多企業進行裁員，北市勞動局統計，6月受理申請資遣通報的企業達2849家次、人數達4311人次，較去年同期增加15％，其中以批發零售業、餐飲業最多。勞動局長陳信瑜提醒，雇主若要資遣勞工，需依《就業服務法》規定辦理「資遣通報」，且務必在資遣生效日前10日進行通報，若未辦理資遣通報，將面臨3萬至15萬元罰鍰。

就業安全科專門委員施貞夙表示，6月受理申請資遣通報的企業達2849家次、人數達4311人次，與去年同期2555家次、3765人次相較明顯增加15％。其中以批發零售業、餐飲業最多，批發零售業多以獎金制度為主，百貨公司等行銷管道薄弱，前往採購的人變少，導致民眾消費力下降。

施貞夙表示，餐飲業不開放內用對業者衝擊大，業者庫存食材只好浪費，尤其自助餐形態餐廳，不易轉型成便當、外帶，外場人員需求也跟著銳減。

北市勞動局長陳信瑜提醒，在資遣案中，除常見的不適任資遣事由外，只要符合《勞動基準法》第11條、第13條但書、第20條原因資遣勞工，就屬於非自願離職，雇主有責任辦理通報。

陳信瑜指出，若未通報或逾期通報，就會以《就服法》第68條開罰3萬至15萬元罰鍰；但若被資遣原因是歸責於勞工的問題（例如《勞基法》第12條連續曠職3日），雇主與勞工終止勞動契約，就不需辦理通報。

陳信瑜進一步說明，《就服法》規定的雇主是指聘、僱用員工從事工作的人，所以即使只有僱用1名員工，資遣時仍須依規定向勞工工作所在地的勞工主管機關（如北市勞動局）及公立就業服務機構（北市就業服務處）辦理通報，即使勞工受僱未滿10日，也應盡快於資遣日起算3日內辦理通報。

資遣 北市 餐飲業

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