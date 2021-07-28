新北喊疫苗不夠 議員：每輪都有剩

新北市議會今召開市政總質詢，民進黨新北市議員鄭宇恩說，新北第二輪、第三輪接種疫苗都有剩，不解新北副市長劉和然多次講疫苗不足。新北衛生局長陳潤秋表示，新北有疫苗就施打，但第四輪有出現不足狀況，目前還在跟中央申請。

劉和然近期在新北防疫記者會多次砲轟中央，民進黨籍市議員鄭宇恩、鍾宏仁、周雅玲、黃俊哲等人都認為劉在噴政治口水，且還說微解封是國家危機開始，甚至說部長睡不睡得著沒人在乎，為什麼要說這些話干擾疫情。

鄭宇恩表示，每次記者會市府強調疫苗不夠施打，加深市民恐懼，但新北第二輪疫苗打完還有13萬4030劑，第三輪打到7月26日還剩下25萬2070劑，以新北稱每天可以打5萬800劑計算，第三輪到29日還有剩13萬2070劑。

鄭宇恩指出，事實上疫苗都還是有剩，若疫苗不夠不論是立法委員、市議員都會跳腳，新北疫苗每輪打完都有剩，劉和然都在噴口水；周雅玲表示，且總質詢有請劉和然到場，為什麼今天都不到。

侯友宜說，議會總質詢問我就可以，副市長則是輪流的，大家好好努力做事。陳潤秋則說，新北疫苗每天都不一樣，有疫苗就會打，未來第四輪確實碰到疫苗不足，前天已開始反應，還在跟中央申請。

周雅玲表示，新北咬定中央購買疫苗在刁難，難道不知道購買疫苗被中國大陸打壓，要不是民間企業周旋，上海復星總代理會釋出疫苗。侯友宜指出，這是態度問題，應該要拜託來幫忙買疫苗，而不是要求來申請，若真碰到困難就要跟國人說清楚。