拚體育國力再升級 國民黨團籲擴大年預算規模至80億元

我國運動選手在東京奧運屢創佳績，也讓運動員訓練資源再受關注。國民黨立院黨團今呼籲，未來運動發展基金每年支出應擴大到80億元規模，補助金採全國一致標準發放，提供運動員更好訓練資源；增加專任教練員額，為選手退役後預作鋪路。

國民黨團書記長鄭麗文表示，長期以來不同縣市選手資源參差不齊，台北市每個月最高可提供選手津貼2萬2000元，可提供兩年，其他縣市都沒辦法提供，窮縣市對選手基本的營養、照顧、訓練都嚴重不足，選手常被迫須離鄉背井到六都。

現行對基層選手的學雜費補助，中等學校以下選手每學期只有500至800元，大專院校選手每學期也只有5000元到3萬元，杯水車薪。生活照顧上，中等學校以下選手每個月僅1000至3000元，大專院校每個月只有2000元到1萬元，選手不能專心訓練，生活費壓力大。

成為國手後，參加奧亞運與世大運，每個月也只有1萬5500元零用津貼，儲訓選手只有9500元。代表隊加給奧運1萬元、亞運5000元、世大運3000元，有得牌才能擇優加發，奧運金牌只有多補助2萬元。

鄭麗文說，中華隊多數選手得牌無緣，國家不能抹煞努力、付出，對辛苦努力訓練的選手都應給予更大的鼓勵與支持，若得牌才能加發津貼，形同絕大部分選手遭國家遺忘；不是每個人都可奪金，但政府應照顧每個國家選手，一個都不能少。

鄭麗文也提到，教練是很多優秀選手退休後重要出路，目前全國合格的運動教練有5865人，獲正式聘用僅854人，被聘用比只有約15%，聘用率低選手未來出路也是問題，要支持體育，應不能讓選手生涯有後顧之憂，結束也要有更多出路。

鄭麗文說，運動發展基金是支持體育最重要財源，但因運動彩券每年收入不足，無法充足支應；現在選手與教練待遇不足，運動發展基金支出每年應編到80億元，展現國家對體育與選手的支持與尊重，否則一切都只是口號、選舉支票。

黨團總召費鴻泰表示，現在每隔兩年會別有奧、亞運重大賽事，現在一年約編60餘億元支應訓練、比賽，但基本理想是80億元，希望政府能把預算規模補到1年80至100億元，

此外，費鴻泰也建議，政府也應透過稅額加倍扣抵方式，鼓勵企業贊助，讓選手有更多的贊助來源；對健身房或俱樂部設立也應給予法規上方便，藏富於民，以民間力量培養運動員，健身房、俱樂部與學校也可增加更多教練職缺。