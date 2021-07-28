疫情不影響工程進度 浮洲全齡共融遊戲場拚明年2月完工

新北市浮洲藝術河濱公園今年5月開工，新北市府水利局表示，浮洲地區人口不斷提升，但卻缺乏兒童遊戲場，因此特別打造以「恐龍」為主題的「全齡共融遊戲場」，滿足長者及兒童休憩需求，而工程也不因防疫而落後，市府早針對進口建材提早下訂單，並每日嚴格控管施工時的防疫措施，整體工程預計明年2月完工。

板橋歡仔園陸橋旁堤外的浮洲藝術河濱公園今年5月開工，將打造以恐龍為主題的全齡共融遊戲場，場內預計有豐富且多項設施。

水利局指出，場內設施包含一般小朋友及身障孩童可共同使用的共融式鞦韆及沙坑，另外還有太空漫步攀爬網、鳥巢飛盤、暴龍骨沙坑、恐龍蛋洗手台、鞦韆、溜滑梯、彈跳床、敲擊樂器等，搭配遊戲場解說牌面與造型地坪，小朋友可在遊玩過程中了解在地傳統香花特色。

此外，水利局指出，場內也增設新穎體健器材，包含彈跳床等不同總類共7組，更有可愛的恐龍家族造型雕塑，是一座全齡、共融、特色的全方位遊戲場，整個工程預計明年2月完工。

水利局說，市府在拚防疫的同時也不忘建設，施工團隊針對進口遊具提早下訂單，預留國外製作及船期運送時間，每日嚴格管控施工人員體溫，做好防疫措施。另外，市府也定期召開工進管理視訊會議，不定期現場工程督導，確切掌握工程進度及廠商防疫作為，不讓工程進度受疫情影響。

水利局說，市民在疫情期間前來河濱公園休憩務必注意防疫要領，落實勤洗手、正確戴口罩，做好自身防疫工作才能共渡難關、走出疫情。