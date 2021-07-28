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直播／地方喊疫苗不夠「今日再配發」指揮中心下午2時說明

力推淡北道路 雙北將召開地方說明會

中央社 / 新北28日電

新北市長侯友宜今天針對興建淡北道路一事表示，隨著疫情警戒降到2級，將儘速與台北市召開地方說明會，雙北積極溝通推動。

隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情漸緩，停會多時的新北市議會也恢復開議，侯友宜今天重返議場進行3天市政總質詢備詢。

無黨團結聯盟黨團議員首先進行聯合質詢，議員蔡錦賢等人都肯定侯友宜及市府團隊防疫努力，但詢及淡北道路興建等地方議題時，蔡錦賢表示，全案已過了2次環評，若北市不願分攤工程經費就算了，他希望新北市自己編列預算興建。

侯友宜說，淡北道路一定要興建，交通部曾表示還要再評估，但最後仍認為興建淡北道路是紓解交通最可行辦法，但中央仍希望新北多與台北市民意代表溝通。全案需雙北合作才能做好工程。過去因疫情警戒3級無法召開地方說明會，希望降級後能辦好說明會。

侯友宜表示，雖然觀音山纜車推動不易，但仍希望引進民間企業家試試看，市府會配合遷葬等作業，若能成功推動，將會在淡水河口形成美麗的景觀。

議員李翁月娥關切疫苗不足的問題，侯友宜表示，疫苗是科學專業，應用公開透明方式贏得民眾信心，此時應趕快進口國際認證的疫苗。疫苗施打要達6成集體免疫目標，可能要到10月才能達成，趕不及9月開學。因此，他不斷向中央反映疫苗不夠的問題，如今又開放施打對象這麼多人，他擔心不要到時候沒有足夠的疫苗可供施打。

侯友宜 疫苗

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