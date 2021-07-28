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88節要到了 淡古館為爸爸們首次開放包場再贈浴衣體驗

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市立淡水古蹟博物館首次推出包場尊榮服務，只要參加粉專抽獎活動，就有機會在88節體驗難得的包場快感，還外加免費浴衣體驗。圖／淡水古蹟博物館提供
新北市立淡水古蹟博物館首次推出包場尊榮服務，只要參加粉專抽獎活動，就有機會在88節體驗難得的包場快感，還外加免費浴衣體驗。圖／淡水古蹟博物館提供

再過1周就是88節，也是防疫警戒降級後首個重要節日，新北市立淡水古蹟博物館即日推出抽獎活動，中獎者有機會在8月8日當天享受館內首次尊榮包場，還加贈免費浴衣體驗與拍立得服務，給爸爸們留下難忘體驗。

淡古館今在臉書粉專發文舉辦「Cheers！淡水古蹟包場賀老杯」抽獎活動，只要成為粉專粉絲並在指定貼文按讚並留言標註，爆料「老杯的糗事一籮筐」的經驗，就有資格抽獎，最大獎可得到在淡古館淡水街長多田榮吉故居與淡水日本警官宿舍包場體驗，名額僅2名。

館長黃麗鈴表示，因應疫情紓緩，淡古館滾動式地調整活動內容，針對降級後首個節日特別以包場方式辦理，讓大家在做好防疫措施下，能與家人一起開心過節。

考量防疫關係，屆時8月8日包場會指定在上午10到12時，正好當天也是周日，每組參與家庭限定6人以下，浴衣體驗則由館方事先準備，無法挑款或挑色。除包場外，淡古館另也提供8個淡水紅毛城「老爸紓壓杯」作為抽獎獎品。

館方表示，日前淡古館在防疫休館，期間推出各種線上服務未來仍持續更新，如導覽影片、Podcast及創意料理影片等，預計近期將推出「淡古小學堂」系列課程。

淡水 古蹟博物館

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