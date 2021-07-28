淡北道路30億補助中央還沒給 議員籲「自己編」

橫跨新北、台北兩市的淡北道路30億補助卡關中央，新北市議員蔡錦賢今在議會總質詢指出，中央補助遲遲不給，請市府自編預算趕快施作。新北市長侯友宜表示，補助經費也涉及台北市，雙北會溝通並配合交通部，才會順利施作。

蔡錦賢指出，淡北道路約64億總經費，中央補助約30億元，中央補助款卻遲遲不下來，土地徵收完成、環評2次都過了，還說跟台北市有關係，新北應該趕快自己編預算自己做。

侯友宜說，淡北道路是他心中對淡水發展重要道路，環評被延宕很多時間，且在還沒環評跟交通部、台北市來評估，最終才產生淡北道路，行政院說內部還要再評估1次，交通部評估沒有問題，但政院希望與台北市民代再多溝通。

侯友宜表示，台北市民代有部分不一樣聲音，不過台北市當時環評過程中，清楚態度是要做，衝擊影響沒有像外面所說，可以紓解雙北交通方便性，由於三級警戒關係先前無法開會，會跟台北市盡快召開地方說明會。

至於是否自行先編列預算，侯友宜指出，淡北道路中央也要補助台北市9億，雙北需要合作，等說明會結束後再看如何解決，新北要多承擔的都會承擔，會先跟台北努力溝通並尊重交通部，大家取得共識才能夠解決完滿。

另外蔡錦賢也關心八里纜車新建、藍海線二期的進度。侯友宜表示，八里纜車10多家業者詢問，但投標意願都不高，會跟觀旅局溝通引繼民間有實力企業家；藍海線二期9月初會有基本設計結果，會再跟民眾溝通說明。