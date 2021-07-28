侯友宜：3級規格訂防疫計畫 之前沒開放的就別開

本土疫情仍未清零，政府不敢掉以輕心。新北市長侯友宜表示，新加坡跟台灣其實滿像的，都是海島型國家，他們原本確診數都很低，最近突然大幅上升，大家應戒慎恐懼，要注意Delta病毒、外籍移工、群聚、RT值、感染源等資訊，市府要每天關注疫情狀況，並以三級訂定防疫計畫，之前沒開放的，就不要貿然開放。

侯友宜說，近期有請衛生局針對國外疫情做整合報告，發現新加坡與我們雷同，原本確診數都很低，但最近突然上升很多，他們與台灣同樣是海島型國家，現在有許多外籍移工在船上工作，大家要戒慎恐懼，還要小心有沒有走私等破口讓病毒進來，新北有28個漁港，海岸線長，一定要好好守護。

侯友宜指出，很多國家因為Delta病毒又發生感染，自己很擔心疫情重蹈覆轍，所以每天都會要交通局報告交通流量上升數字，讓大家知道交通量變大了，提高警戒心，也確認每天社區感染源有沒有超過10位數，市府團隊要以三級規格去做防疫計畫，之前沒開放的就不能開放。

侯友宜說，他昨晚發現下班車流量明顯上升，應該高過5%，加上防疫降級，民眾心態都有所放鬆，在這裡還是要提醒市民保持高度警戒，市府會定期到汽車旅館、撞球館看有沒有開趴的行為，這部分要請警察多多幫忙。

侯友宜表示，包括幼兒園」托嬰中心」安心餐飲補貼計畫、電影院都是重點中的重點，這禮拜陸陸續續開放，市府一定會做好把關，自己也會在這禮拜去實地查察。

新北市經發局長何怡明說，市府已經公布安心餐館補貼方式，會以簡便方式，讓業者使用Line、簡訊來申請，只要提供統一編號、營業場所名稱，經發局就會透過資料來審查。