金山區部分解封仍有熱門景點封閉 5溫泉公共浴室不開放

雖然目前已降為二級警戒，金山有多處熱門景點，有的有開放，有的仍封閉，不少民眾詢問。新北市金山區公所指出，金山區部分旅遊熱門景點區域，仍持續進行封閉，如金山區5座溫泉公共浴室等，都暫時不對外開放，提醒民眾注意，避免撲空。

金山區長廖武輝今天說，雖然全國疫情警戒調降至2級，但仍不能鬆懈，呼籲都繼續遵守防疫規定，避免群聚而造成防疫破口，金山區部分景區（點）仍將維持嚴格執行封閉、並落實室內外全程配戴口罩，如有不聽勸離或未帶口罩者即當場取締舉發。

金山區公所指出，下列景點持續封閉至8月9日止：

(一)金山區5座溫泉公共浴室（金包里、豐漁、磺港、社寮及南屏溫泉公共浴室）及磺港溫泉戶外泡腳池。

(二)金山區9間市民活動中心。（磺港、清泉、六股、五南、重和、豐漁、萬壽、美田、六三市民活動中心）

(三)中角灣遊客中心、中角灣衝浪基地及金山區周邊沙灘。（含金青沙灘、水尾沙灘）

(四)金山區內3座籃球場。（磺港籃球場、三界籃球場、中角籃球場）

(五)金山運動休閒廣場。

(六)金山區各公園綠地涼亭、遊具及體健設施。（公館崙公園、虎豹獅象綠地、豐漁公園、流蘇公園、杜鵑公園、櫻花公園）

昨天起開放景點有(一)金山遊客中心、獅頭山公園步道 (涼亭仍封閉)。(二)磺溪頭清水園區、水尾漁港旁景觀橋平台、水尾漁港觀海停車場、水尾公有停車場、中角灣至跳石海岸觀海（台2線35km至39km）平台(靠海側)、跳石公廁。

轄內廟宇多，第一階段7月27日起至8月2日止，宗教集會活動比照三級警戒規範暫停辦理；宗教場所管制，可開放民眾進入參拜、祈禱等，容留人數以室內每人至少2.25平方公尺計算，原則最多50人，室外以每人至少1平方公尺計算，原則最多100人。