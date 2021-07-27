疫情降級首日新北大臨檢 侯友宜視察：感謝員警付出

指揮中心今天宣布降低疫情警戒至二級，新北市警局今天大動作進行「平寧專案」，臨檢轄區八大場所、撞球場、旅社飯店等地，並進行酒駕臨檢，新北市長侯友宜晚間到新莊警分局慰勤員警，感謝警方對防疫付出。

侯友宜在新莊警方專案勤前教育時指出，新北疫情自確診人數三百多降至今天的個位數確診，十分感謝警方第一時間跳出來協助，不但在三級警戒期間將治安顧好，也在防疫工作上協助良多，「把確診匡列當成重大刑案在辦理，不是本業的工作卻挑起本業的責任，協助市府做好整個精準疫調，真的要謝謝所有警察局同仁的辛苦」。