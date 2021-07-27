快訊

舉重／澄清教練熊抱動作非性騷擾 郭婞淳這樣說

降級後「登山」恐成破口？他籲政府列管商業活動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情降級首日新北大臨檢 侯友宜視察：感謝員警付出

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導
侯友宜（圖中）到新北大道員警酒駕臨檢點視察。記者柯毓庭／攝影
侯友宜（圖中）到新北大道員警酒駕臨檢點視察。記者柯毓庭／攝影

指揮中心今天宣布降低疫情警戒至二級，新北市警局今天大動作進行「平寧專案」，臨檢轄區八大場所、撞球場、旅社飯店等地，並進行酒駕臨檢，新北市長侯友宜晚間到新莊警分局慰勤員警，感謝警方對防疫付出。

侯友宜在新莊警方專案勤前教育時指出，新北疫情自確診人數三百多降至今天的個位數確診，十分感謝警方第一時間跳出來協助，不但在三級警戒期間將治安顧好，也在防疫工作上協助良多，「把確診匡列當成重大刑案在辦理，不是本業的工作卻挑起本業的責任，協助市府做好整個精準疫調，真的要謝謝所有警察局同仁的辛苦」。

新莊警分局表示，配合防疫降級，警方今天分派大批警力至轄區撞球場、美容按摩場所、旅社飯店、八大營業場所等處進行臨檢，除了稽查是否有青少年深夜逗留外，也檢查業者防疫是否到位、消費民眾是否有戴好口罩，落實防疫新生活。

侯友宜感謝員警為新北市精準疫調盡心盡力。記者柯毓庭／攝影
侯友宜感謝員警為新北市精準疫調盡心盡力。記者柯毓庭／攝影
疫情降級，新北警今天大動作進行「平寧專案」，臨檢轄區八大營業場所等處，並執行酒駕臨檢。記者柯毓庭／攝影
疫情降級，新北警今天大動作進行「平寧專案」，臨檢轄區八大營業場所等處，並執行酒駕臨檢。記者柯毓庭／攝影

臨檢 侯友宜

延伸閱讀

北海岸水肺業者「撐不下去」 侯友宜：水域較難戴口罩

新北餐飲遭桃園搶生意？ 侯友宜指堅持防疫為早日開放

降級後人潮車流都回升 侯友宜：這周監測非常重要

合菜餐飲店衝擊大 侯友宜：有機會一定優先開放內用

相關新聞

疫情降級首日新北大臨檢 侯友宜視察：感謝員警付出

指揮中心今天宣布降低疫情警戒至二級，新北市警局今天大動作進行「平寧專案」，臨檢轄區八大場所、撞球場、旅社飯店等地，並進行...

關懷寒士 全聯有線、民代贈防疫健康包

關懷生活困難的寒士朋友，全聯有線電視與新北市議員王威元、人安基金會合作，共同舉辦「寒士慶端午」活動，今年因受疫情影響延後舉辦，但完全不減大家的愛心，仍然準備525份「抗暑防疫健康包」，並且挨家挨戶發送給弱勢朋友，減少群聚感染風險。

金山慈護宮開放參拜 單一出入口人流管制

廟宇開放的第一天，金山區金包里慈護宮宣布信眾可以入廟參拜，不過因為還在疫情期間，慈護宮訂出了防疫規範，除了採取進出廟宇單一出入口，還需要實聯制量測體溫與人流控管最大上限25人，而開放入廟參拜的第一天，就有不少信眾一早就來拜拜，在志工的引導下都維持良好的防疫與秩序。

淡水福佑宮、祖師廟開放參拜 信眾開心

國內疫情日漸趨緩，今(27)日降級首日，淡水信仰中心媽祖廟福佑宮，以及清水巖祖師廟，都打開大門讓信眾進到裡面來參拜，雖然說是開放信眾參拜，地上畫有人與人安全距離的站位定點，，保持安全距離，一早就有信眾來參拜，都相當開心。

關心單親家庭 汐止單親馴鹿庇護站溫馨開站

社會處處有溫暖，平時關懷弱勢的首創文教基金會，首個單親馴鹿庇護站，選在汐止成立，由汐止慈善愛心會提供場地一起關心地方的單親家庭，今(27)日成立會上，包括立委賴品妤及新北市議員周雅玲都參加，國際扶輪社3490地區第11分區也聯合捐贈助學金給低收入戶的單親家庭兒童。

橋下停車場收費不同惹民怨 賴品妤協調討公道

汐止區的鐵路橋下有一長排的廊道，大部分做為休閒或是停車場使用，不過，最近有民眾抱怨明明都是鐵路橋下的停車場，也才差一個路口，不過，每個月的停車月租費卻差了好幾百元，引起不少民怨，今(27)日立委賴品妤現場會勘，要協調出附近居民都能夠接受的方案。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。