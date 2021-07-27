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疫情影響生活 民間團體、企業送愛心

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
民間企業捐贈紫外線滅菌防疫門給新北果菜市場，希望能讓市場變得更為安全，讓市民吃得安心。圖／新北果菜市場提供
民間企業捐贈紫外線滅菌防疫門給新北果菜市場，希望能讓市場變得更為安全，讓市民吃得安心。圖／新北果菜市場提供

疫情期間，弱勢生活辛苦，華山基金會擔心孤老者生活，不間斷打電話關懷，13日微解封，立刻出動送愛，帶著麵條、罐頭、營養粉等物資到長者家中，提供救助外也希望能拋磚引玉，讓更多人一起協助孤老者。另外還有民間企業為增加新北果菜市場安全性，捐贈了一座「222遠紫外線滅菌防疫門」，新北果菜市場劉來通親自受贈，要讓700萬人吃得安心。

華山基金會表示去年包括關懷訪視、家務服務、居家環就改善、餐食服務、陪同就醫取藥、物資協助及年節關懷服務人次就高達111萬人次，但今年因為疫情影響，5月中就沒辦法親自到府服務長者，只能用電話訪問，許多家庭獲得不到幫助，生活變得更加辛苦。

華山基金會表示，中央在13日宣布微解封，他們便全面啟動送愛孤老服務，煮到提供防疫物資到長者家中給予援助，也希望民眾能夠線上送愛，一起加入他們，或者提供物資等相關援助，提升孤老長者生活水平。

另外，民間企業昱凱科技認為位處三重的新北果菜市場需要提供民生必需品，若有人染疫後果恐不堪設想，主動贈紫外線滅菌防疫門，希望能讓新北果菜市場的防疫措施做得更為完善。

劉來通表示，企業捐贈的這道紫外線滅菌防疫門搭載4組222nm紫外線燈組，可於10秒內將人體與物品上的附著病毒量「降」至最低，只要走入紫外線燈區，即會智慧感應自動開啟，同步照射滅菌，完成個人全身消毒，有效阻止病毒擴散，相當感謝昱凱科技的協助。

紫外線 新北 疫情

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