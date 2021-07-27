新北市議會「新冠肺炎紓困報告」延期 改為議員總質詢

新北市議會日前因疫情停會，今重新開議，依照時程表，市長侯友宜本來明天要至議會展開連續3天的「新冠肺炎防疫紓困專案報告」，不過朝野對這樣的議程安排意見不同，綠營認為，原有的市政總質詢時間被疫情打斷，影響到議員的權利，會中兩度休息協商。經雙方協商後，最後達成共識，明天開始將先進行總質詢，新冠肺炎專案報告將延後再召開臨時會進行。

新北市議會今日下午重新開議，民進黨團副總召鄭宇恩率先發言表示，28至30日的專案報告應該將市政總質詢納入，讓議員行使他們的法定權利；民進黨議員何博文也認為，議會可以因應疫情縮短總質詢時間，但這是議員的法定職權，仍應該要執行。

國民黨新北市議員蔡明堂、陳儀君則認為，當初已經有協商好議程，怎麼現在又出現不一樣的意見，那以後各黨派協商還有意義嗎？

國、民兩黨對議程想法不同，導致議會兩度中斷協商；經過蔣根煌及朝野黨團協商，最後兩方達成共識，將把明天開始的「新冠肺炎防疫紓困專案報告」改成市政總質詢，而專案報告將等之後再找時間召開臨時會進行。