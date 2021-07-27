快訊

整理包／該你打疫苗了嗎？接種前後注意事項別忘記

舉重／完美中的不完美 郭婞淳跌坐奧運賽台露出甜笑

新北市議會「新冠肺炎紓困報告」延期 改為議員總質詢

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市議會今日兩度休息中斷議程，朝野協商後達成共識，將把28、29、30日的新冠肺炎防疫紓困專案報告改為總質詢。記者張睿廷／攝影
新北市議會今日兩度休息中斷議程，朝野協商後達成共識，將把28、29、30日的新冠肺炎防疫紓困專案報告改為總質詢。記者張睿廷／攝影

新北市議會日前因疫情停會，今重新開議，依照時程表，市長侯友宜本來明天要至議會展開連續3天的「新冠肺炎防疫紓困專案報告」，不過朝野對這樣的議程安排意見不同，綠營認為，原有的市政總質詢時間被疫情打斷，影響到議員的權利，會中兩度休息協商。經雙方協商後，最後達成共識，明天開始將先進行總質詢，新冠肺炎專案報告將延後再召開臨時會進行。

新北市議會今日下午重新開議，民進黨團副總召鄭宇恩率先發言表示，28至30日的專案報告應該將市政總質詢納入，讓議員行使他們的法定權利；民進黨議員何博文也認為，議會可以因應疫情縮短總質詢時間，但這是議員的法定職權，仍應該要執行。

國民黨新北市議員蔡明堂、陳儀君則認為，當初已經有協商好議程，怎麼現在又出現不一樣的意見，那以後各黨派協商還有意義嗎？

國、民兩黨對議程想法不同，導致議會兩度中斷協商；經過蔣根煌及朝野黨團協商，最後兩方達成共識，將把明天開始的「新冠肺炎防疫紓困專案報告」改成市政總質詢，而專案報告將等之後再找時間召開臨時會進行。

新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

新北餐飲遭桃園搶生意？ 侯友宜指堅持防疫為早日開放

新北淡水等4區12條路段路邊停車格 8月2日起收費

西南風沉降影響14縣市亮高溫 台北士林區飆38度

北市確診足跡 父子染疫1個飲料店打工、1個狂跑健身房

相關新聞

新北市議會「新冠肺炎紓困報告」延期 改為議員總質詢

新北市議會日前因疫情停會，今重新開議，依照時程表，市長侯友宜本來明天要至議會展開連續3天的「新冠肺炎防疫紓困專案報告」，...

疫情警戒降到二級 野柳地質公園開園

國內防疫警戒今起從3級降為2級，許多觀光區重新開放，包括封園70天的野柳地質公園，來園的遊客也都把握機會跟女王頭合照。

3級警戒期間沒人敢去玩 林口發現稀有鳥種

先前因3級警戒不少景點都封閉，新北口區公所1名退休同仁經過2個多月觀察發現，近期在林口地區捕捉到如白眉鶇、紅尾崠、台灣藍...

北海岸水肺業者「撐不下去」 侯友宜：水域較難戴口罩

降級後許多室內外運動議題也受關注，新北市長侯友宜表示，戶外水域因為戴口罩有難度，所以暫時還無法開放，但會列進滾動式檢討中...

北市教育局重申補習班禁用Zoom？ 蔡炳坤：業者轉發

北市教育局6月4日發出禁用Zoom的公文，要求補習班「應避免使用」有資安疑慮的軟體，昨晚又遭人轉發。對此，副市長蔡炳坤今...

南港分局獲贈「消毒神車」光源6秒就可消滅99%新冠病毒

國內疫情趨緩，全台降二級警戒，但防疫是長期抗戰。為了支持第一線警察同仁，鑫圓方實業有限公司董事長林鈺峰與台灣昕諾飛（股）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。