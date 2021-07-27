橋下停車場收費不同惹民怨 賴品妤協調討公道

汐止區的鐵路橋下有一長排的廊道，大部分做為休閒或是停車場使用，不過，最近有民眾抱怨明明都是鐵路橋下的停車場，也才差一個路口，不過，每個月的停車月租費卻差了好幾百元，引起不少民怨，今(27)日立委賴品妤現場會勘，要協調出附近居民都能夠接受的方案。

橋東里長陶威中說，主要是有里民一直在陳情，在鐵路橋下汐止大同路沿線和鄉長路有兩個停車場，一樣都是在台鐵橋下卻出現月租費收費不同調的問題，認為都是在鐵路橋下的停車場為何收費會不一樣，希望台鐵能夠制定規範，並且在五堵火車站這一處也用里民優惠的價格讓民眾承租。

因為，在橋東里大同路的停車場，有制定里民優惠的方式，登記非常踴躍，因為月租只要1600元，一般則是2000元，所以登記很踴躍，目前大概180個停車位，只提供60個里民優惠方案，沒有中籤的人可能就要停在稍微遠一點的地方，比如就要停到鄉長路五堵火車站，但是這裡不但比較偏遠，收費相對又比較高，以月租來說2500-2700元來說，就多了好幾百元，所以，就有很多民眾陳情不合理。

立委賴品妤指出，根據台鐵解釋是通常只會訂一個上限，如果收費都在這個範圍內，平常台鐵是不會主動去管，可是這並不是很好的狀況，因為，這只是訂上限的話，就會出現今天民眾抱怨的，為何只隔了一個橋或是隔一小段路，價錢就差非常多，這部分今天也有請業者還有台鐵再去協調，而業者也有允諾會找附近幾位里長協調，也希望在協調過程中，能夠協調出附近居民都能夠接受的方案。

賴品妤表示，同時也有提出一個想法，因為像是許多地方的橋下停車場都有提供當地幾個里的里民有一些優惠或回饋的，這部分也有跟業者協調希望週邊幾個里租賃的話是不是能夠有一些優惠，業者也有允諾會研擬。另外，今天也有民眾陳情周邊停車動線、機車亂停的問題，只是要另外規劃停車格的話，還要找其他市府相關單位，所以，會擇期再辦會勘，希望可以解決大家週邊停車的問題。