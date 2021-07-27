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3級警戒期間沒人敢去玩 林口發現稀有鳥種
先前因3級警戒不少景點都封閉，新北口區公所1名退休同仁經過2個多月觀察發現，近期在林口地區捕捉到如白眉鶇、紅尾崠、台灣藍鵲、黑冠麻鷺與領角鴞等稀有鳥類的身影。如今防疫警戒降級，區公所呼籲，民眾仍要保持低度活動，另方面也要保護這些得來不易的動物朋友。
區公所指出，去年退休的同仁李文魁愛好鳥類攝影，在這2個半月3級警戒中發現，因戶外活動漸少，生態逐漸復甦，看到許多保育類與稀有鳥類。
區公所表示，近日在林口公園或山區如白眉崠、紅尾崠及國寶鳥台灣藍鵲都曾現身過，在多數公園也可見到黑冠麻鷺蹤影；而林口的國小預定地還曾看過領角鴞，每天早上近中午時間，也能在林口溪沿岸欣賞到大冠鷲在覓食。
經建課長鄭舒文表示，林口公園及步道在設計時就特別重視生態均衡，也會要求清潔人員避免使用傷害環境的工具。
鄭舒文另指出，公所在3級警戒也有對各公園改善生態設施，宗北公園在生態觀察池種水生植物後，近日發現已有蝌蚪、紅蜻蜓進駐；松柏公園改造既有寵物公園，正在最後檢修，完成後也將盡速開放。
林口區長藍品畯表示，雖降為2級警戒開放部分景點，但疫情變化快速，目前公園遊具、器材等仍不對外開放，希望民眾仍做好防護，更重要一起來維護林口生態多樣性，保護大自然。
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