關心單親家庭 汐止單親馴鹿庇護站溫馨開站
社會處處有溫暖，平時關懷弱勢的首創文教基金會，首個單親馴鹿庇護站，選在汐止成立，由汐止慈善愛心會提供場地一起關心地方的單親家庭，今(27)日成立會上，包括立委賴品妤及新北市議員周雅玲都參加，國際扶輪社3490地區第11分區也聯合捐贈助學金給低收入戶的單親家庭兒童。
首創文教基金會副董事長陳伸賢表示，基金會30年來就是要照顧顧弱勢，今年的目標就是訂在如何照顧單親弱勢家庭的小孩，所以，在汐止成立第一個單親馴鹿庇護站，重點是我們希望利用這個場所在附近地區，包括各國小學，針對有些單親的小朋友需要各種協助，不管是經濟上的問題、補課或是需要一些吃的等等的資源，這裡就是一個庇護站。
公部門資源有限，社會愛心無限，值得一提的是，這次首創基金會和地方的汐止慈善愛心會合作，不但提供場地，未來關心單親家庭的部分，也會合作，讓關懷更全面。
汐止慈善愛心會理事長謝青峰指出，與首創文教基金會合作單親關懷的部分，會裡面長期都有在做這一塊，那未來會將這一塊和基金會合作，一起來做關心地方弱勢家庭。
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