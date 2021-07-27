淡水福佑宮、祖師廟開放參拜 信眾開心

國內疫情日漸趨緩，今(27)日降級首日，淡水信仰中心媽祖廟福佑宮，以及清水巖祖師廟，都打開大門讓信眾進到裡面來參拜，雖然說是開放信眾參拜，地上畫有人與人安全距離的站位定點，，保持安全距離，一早就有信眾來參拜，都相當開心。

淡水福佑宮主委 謝安棋表示，從廟門口就有體溫量測，實聯制以及酒精消毒，另外在擺放供品的部份，廟方也貼心的在供桌上畫好方格，讓大家排好放置才不會擠在一起，而主殿也在地上畫上人與人安全距離的站位定點，民眾只要遵照來站位，就可以保持安全距離。

對此一早就有信眾來參拜並且表示說，以前初一十五都會來到廟裡，現在終於開放，也讓他可以來向神明祈福，相當開心。

另外在淡水清水巖祖師廟也有看到廟方工作人員，就在門口為大家來進行消毒引導實聯制的登記，走進廟裡面可以看到似乎是恢復到以往的景像，信眾也陸續回到廟裡參拜，不過宮廟還是必需遵守室內50人的限制，廟方也希望能夠逐漸的開放，讓信眾能夠一解對於信仰的需求，也期盼疫情盡快過去。