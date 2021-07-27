金山慈護宮開放參拜 單一出入口人流管制

廟宇開放的第一天，金山區金包里慈護宮宣布信眾可以入廟參拜，不過因為還在疫情期間，慈護宮訂出了防疫規範，除了採取進出廟宇單一出入口，還需要實聯制量測體溫與人流控管最大上限25人，而開放入廟參拜的第一天，就有不少信眾一早就來拜拜，在志工的引導下都維持良好的防疫與秩序。

金包里慈護宮常務董事李王寶琴指出，在開放的前一天，都還在滾動式的調整防疫規範，原本人流控管是以50人為上限，不過考量舒適的參拜環境將人數下修為25人為上限，而開放的第一天一早五點多就有民眾來拜拜，信眾都相當期待這一天的到來。

信眾說，其實不知道今天會開放，因為每天都會來但都是在外面拜拜，今天看到慈護宮的志工回來了才知道開放入廟了，所以也趕緊進來拜拜，祈求平安。

此外，雖然可以入廟參拜，不過會有接觸疑慮的籤筒依舊是不提供使用，還有慈護宮也將會維持平日每天清消一次，假日則是增加到二到三次，就是要透過謹慎小心的防疫工作來守護信眾，提供安全、舒適的參拜空間。與秩序。